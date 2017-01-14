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Пополнение в Одесском зоопарке: на свет появился детеныш камерунских овец

14.01.17 16:59Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В самом начале 2017 года Одесский зоопарк пополнился новым обитателем – новорожденным ягненком камерунских овец

Для Одесского зоопарка начало года ознаменовалось приятным событием. 1 января счастливыми родителями стала пара камерунских овец, обитающих на сельском дворике. На свет появился очаровательный ягненок мужского пола.

Новорожденный малыш находится в общем вольере, и все желающие могут наблюдать за поведением животного в первые дни его жизни. Сейчас он находится под постоянным присмотром родителей, но уже проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир.

Сотрудники зоопарка отмечают, что малыш чувствует себя хорошо и обладает превосходным аппетитом.

Одесский зоопарк очень рад, что с первого дня 2017 года питомцы радуют их новорожденными малышами.

Камерунские овцы – это некрупная порода овец, которые были одомашнены в Камеруне в Западной и Центральной Африке. Камерунские овцы относятся к гладкошерстному типу, т.е. к безрунным овцам.

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Суббота, 14.01.2017

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