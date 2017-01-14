«Горячая линия» губернатора

По инициативе губернатора Алексея Савченко с 11 января на Николаевщине работает «Горячая линия» председателя облгосадминистрации, сообщает пресс-служба ОГА.

Главной целью внедрения «Горячей линии» является предоставление необходимой помощи гражданам в решении насущных вопросов: «Для нас важно вернуть доверие людей к власти, - отмечает Алексей Савченко. - Поскольку случается такое, что жители имеют проблему и даже не знают, куда нужно обратиться, чтобы ее решить».

По словам губернатора, «Горячая линия» станет индикатором работы системы власти на всех уровнях, в разрезе всех сфер, это инструмент борьбы с коррупцией и бюрократией.

«Горячая линия» поможет проводить мониторинг работы местных органов исполнительной власти, управлений, ведомств, организаций - видеть, как они решают проблемные вопросы, с которыми к ним обращаются граждане. Это позволит делать дополнительный анализ ситуации в городах и районах, отслеживать тенденции и разрабатывать соответствующие меры с целью предотвращения их возникновения в дальнейшем.

«Горячая линия» работает в будние дни с 8 до 17 часов. Звоните - 0800 502 191.