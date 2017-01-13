Верхний банер

Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

13.01.17 15:59Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Собрали истории людей, которые в один прекрасный день проснулись миллионерами. Правда, счастливыми из них стали далеко не все. Узнайте, какое будущее их настигло

Самые большие лотерейные выигрыши в истории.

В этот день 448 лет назад начался розыгрыш первой государственной лотереи в Англии. Мы не знаем, кто в ней победил и как он распорядился своим выигрышем. Но индустрия подобных розыгрышей за эти годы совершила огромный скачок, а суммы призовых в них достигли астрономических чисел. И мы подготовили для вас подборку самых больших выигрышей в истории.

Билет в список Forbes

В январе 2016 года в США был установлен рекорд по размеру выигранной в лотерею суммы. Сорванный джекпот составил полтора миллиарда долларов. Таким огромным состоянием в Украине могут похвастать менее 100 человек. Впрочем, победителей у этого розыгрыша было несколько, так что сразу войти в список миллиардеров никому из них не удалось.

Не в деньгах счастье

В 2002 году американский бизнесмен Джон Уиттекер выиграл в лотерею 315 миллионов долларов. Правда на руки он получил только 114 миллионов, так как эти деньги он мог забрать сразу, а полную сумму пришлось бы получать частями в течение многих лет. Но и этих денег должно было легко хватить для комфортного и безбедного существования. Тем более, что 55-летний американец и так не бедствовал, управляя успешной строительной компанией в Западной Вирджинии.

Но в реальности призовые деньги счастья их обладателю не принесли. На него посыпались судебные иски за домогательства и побои от желающих урвать свой кусок от его средств. У него начались проблемы с алкоголем и азартными играми. Всего за два года он сумел потерять почти всё, разорить свой бизнес и влезть в долги у казино из Атлантик-сити. Кроме того, беда пришла и с другой стороны. В возрасте 17 лет умерла единственная внучка Уиттекера. Так что счастливым человеком этого победителя лотереи не назовешь.

На чёрный день

В 2005 году семейная пара Мэри и Ральф Стеббинсы выиграли в лотерею 208 миллионов долларов. Но глава семейства не успел по-настоящему насладиться этими деньгами. Неизвестно, связанно ли это с выигрышем, но уже осенью 2006 43-летний мужчина был обвинен в попытке убийства, а через 2 месяца скончался от сердечного приступа.

Миллионер поневоле

В 2000 году американец Ларри Росс решил перекусить. Но у продавца хот-догов не оказалось сдачи, и тогда Росс решил разменять деньги, купив что-нибудь ненужное. Эту сомнительную роль сыграл лотерейный билет, который принёс своему уже сытому и довольному владельцу 90 миллионов долларов. Но сумма могла быть и больше, так как в этом розыгрыше победителей было несколько, а общий джекпот составлял 363 миллиона.

Стартовый капитал

Фитнес-тренер из Айдахо Бред Дьюк в 2005 показал пример того, как надо распоряжаться своим выигрышем. Получив за счастливый билетик 80 миллионов долларов, он не бросился тратить их направо и налево. Он даже не бросил свою работу. Вместо этого он нанял команду финансовых консультантов, которые помогли ему эффективно инвестировать свои миллионы и значительно приумножить своё состояние. Цель Дьюка не просто заработать ещё немного, а стать миллиардером, и выигрыш в лотерею для него - это только первый шаг.

Из России с деньгами

Самый крупный выигрыш в лотерею на территории России на данный момент составляет 358 миллионов рублей. И достался он жителю Новосибирска чуть менее года назад, в феврале 2016 года. Причём эта сумма почти вдвое больше предыдущего рекорда, установленного в 2014. Тогда в Нижнем Новгороде обладатель счастливого лотерейного билета выиграл 202 миллиона.

Похожие новости

18.10.16 08:04В Брюсселе дворник не вышел на работу после выигрыша в лотерее

17.08.15 13:20Русская рулетка

23.12.14 11:25Кабмин предложил легализовать букмекерские конторы и казино

16.08.14 11:23Кабмин может вернуть в Украину игорный бизнес

28.04.14 10:33Законная и безопасная альтернатива игровым автоматам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:50В Киеве пенсионер заснул на горящем диване

18:26Бабушка стала жертвой 16 - летней внучки

18:05В кинотеатре Николаева на фильмы с эротическими сценами пускают детей

17:53Чтоб Сенкевич стал "фирменным", потратится 40 тысяч грн, - николаевский депутат

17:35"Ощадбанк" предупредил о больших очередях при оплате коммуналки

17:10Возле «Колоса» маршрутка сбила пенсионера — водителю грозит до трех лет за решеткой

16:55Телефоны украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

16:46Черный кот и пятница 13-е не причем

16:20Кто на свете всех щедрее?

16:10Никто не хочет "информационной войны" с русскими, - политолог

15:59Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

15:50Нацполиция нашла виновных в перестрелке в Княжичах

15:40Джордж Лукас построит музей за $1 миллиард

15:30Пока барин приезжал открывать зал, во дворе хоронили солдата АТО, - николаевец

15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

15:05СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине

14:55Украина и Израиль сняли ограничения в авиаперелетах

14:45В понедельник состоится заседание Николаевского облизбиркома для регистрации новых депутатов облсовета

14:33Янукович услышит приговор весной, - прокурор

14:21Тепловая энергия будет стоить Николаевскому гериатрическому пансионату на 18% меньше

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.12.16 18:532310

В Шотландии водопад стал течь снизу вверх

30.12.16 19:002160

В Казанковском районе у пенсионера угнали трактор

30.12.16 19:211910

На Николаевщине железная дорога осталась без сигнализации

30.12.16 19:372970

Южноукраинский шахматный турнир выиграл Денис Синепупов

Самые читаемые

05.01.17 14:0057540

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216190

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710280

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278420

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама