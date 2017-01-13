Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

Собрали истории людей, которые в один прекрасный день проснулись миллионерами. Правда, счастливыми из них стали далеко не все. Узнайте, какое будущее их настигло

Самые большие лотерейные выигрыши в истории.

В этот день 448 лет назад начался розыгрыш первой государственной лотереи в Англии. Мы не знаем, кто в ней победил и как он распорядился своим выигрышем. Но индустрия подобных розыгрышей за эти годы совершила огромный скачок, а суммы призовых в них достигли астрономических чисел. И мы подготовили для вас подборку самых больших выигрышей в истории.

Билет в список Forbes

В январе 2016 года в США был установлен рекорд по размеру выигранной в лотерею суммы. Сорванный джекпот составил полтора миллиарда долларов. Таким огромным состоянием в Украине могут похвастать менее 100 человек. Впрочем, победителей у этого розыгрыша было несколько, так что сразу войти в список миллиардеров никому из них не удалось.

Не в деньгах счастье

В 2002 году американский бизнесмен Джон Уиттекер выиграл в лотерею 315 миллионов долларов. Правда на руки он получил только 114 миллионов, так как эти деньги он мог забрать сразу, а полную сумму пришлось бы получать частями в течение многих лет. Но и этих денег должно было легко хватить для комфортного и безбедного существования. Тем более, что 55-летний американец и так не бедствовал, управляя успешной строительной компанией в Западной Вирджинии.

Но в реальности призовые деньги счастья их обладателю не принесли. На него посыпались судебные иски за домогательства и побои от желающих урвать свой кусок от его средств. У него начались проблемы с алкоголем и азартными играми. Всего за два года он сумел потерять почти всё, разорить свой бизнес и влезть в долги у казино из Атлантик-сити. Кроме того, беда пришла и с другой стороны. В возрасте 17 лет умерла единственная внучка Уиттекера. Так что счастливым человеком этого победителя лотереи не назовешь.

На чёрный день

В 2005 году семейная пара Мэри и Ральф Стеббинсы выиграли в лотерею 208 миллионов долларов. Но глава семейства не успел по-настоящему насладиться этими деньгами. Неизвестно, связанно ли это с выигрышем, но уже осенью 2006 43-летний мужчина был обвинен в попытке убийства, а через 2 месяца скончался от сердечного приступа.

Миллионер поневоле

В 2000 году американец Ларри Росс решил перекусить. Но у продавца хот-догов не оказалось сдачи, и тогда Росс решил разменять деньги, купив что-нибудь ненужное. Эту сомнительную роль сыграл лотерейный билет, который принёс своему уже сытому и довольному владельцу 90 миллионов долларов. Но сумма могла быть и больше, так как в этом розыгрыше победителей было несколько, а общий джекпот составлял 363 миллиона.

Стартовый капитал

Фитнес-тренер из Айдахо Бред Дьюк в 2005 показал пример того, как надо распоряжаться своим выигрышем. Получив за счастливый билетик 80 миллионов долларов, он не бросился тратить их направо и налево. Он даже не бросил свою работу. Вместо этого он нанял команду финансовых консультантов, которые помогли ему эффективно инвестировать свои миллионы и значительно приумножить своё состояние. Цель Дьюка не просто заработать ещё немного, а стать миллиардером, и выигрыш в лотерею для него - это только первый шаг.

Из России с деньгами

Самый крупный выигрыш в лотерею на территории России на данный момент составляет 358 миллионов рублей. И достался он жителю Новосибирска чуть менее года назад, в феврале 2016 года. Причём эта сумма почти вдвое больше предыдущего рекорда, установленного в 2014. Тогда в Нижнем Новгороде обладатель счастливого лотерейного билета выиграл 202 миллиона.