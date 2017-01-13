Николаевский художник нарисовал родной город на окнах

13.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Художник Дмитрий Молдованов нарисовал город Николаев на стеклах окон. Выставка картин "Оконные рамы" откроется сегодня, 13 января, в галерее «На Спасской, 45»

Как отметила искусствовед Александра Филоненко, «Оконные рамы» - это в прямом смысле оконные рамы, со стеклами, когда-то принадлежавшие старым николаевским зданиям. На этих стеклах и написаны картины.

Окна и без живописи, сами по себе, обладают мощным символизмом, окно можно открыть куда угодно, в том числе и в новую жизнь. «Здесь же мы через эти окна словно заглядываем в какой-то другой, скрытый от большинства, уютный Николаев: спящие пергидролевые дамы, дамы с собачками на прогулке, щеголяющие красными колготами, нежные небритые шаромыжники и разномастные собачки и собачищи, провинциальное очарование Сухого Фонтана, дедушки на лавочках, палая листва на старинных лестницах… В работах чувствуется нежность к родному городу, критичное отношение, столь характерное раннему творчеству художника, уступило место искренней и не громогласной любви», - отметила Александра Филоненко.

«Оконные рамы — это реальные частички Николаева. Эти рамы и стекла демонтировали со старых зданий. И кто любит наш город, обязаны за недорого купить эти рамы», - прокомментировал художник Молдованов свою выставку.

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Пятница, 13.01.2017

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