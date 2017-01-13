Израиль отказал в гражданстве репатриантам из Украины, больным ВИЧ

13.01.17 12:13Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Министерство внутренних дел Израиля отказало в предоставлении гражданства супружеской паре новых репатриантов из Украины, больных ВИЧ.

Об этом пишет издание news.israelinfo.co.il.

Когда они приехали в Израиль вслед за родителями, сообщили, что инфицированы вирусом иммунодефицита человека — и МВД отказало им в израильском гражданстве, по закону предоставляемом всем репатриантам по прибытии в Израиль.

От супругов потребовали принести справку о том, что они "не представляют опасности для общества". Доктор Евгений Кацман, работающим в больнице "Ихилов", говорит, что не поверил своим ушам, когда услышал, что "в просвещенном Государстве Израиль в 2017 году существуют настолько невежественные чиновники, до сих пор верящие, будто носители вируса ВИЧ опасны для окружающих".

Он назвал ситуацию "безумием" и "невежеством".

Новые репатрианты уже несколько месяцев живут в Израиле у родителей, не имея элементарных гражданских прав. Необходимые лекарства им присылает их лечащий доктор с Украины. Получить более качественное израильское лечение люди не могут.

После того, как история попала в СМИ, министр внутренних дел Арье Дери пообещал "разобраться и принять решение".

По данным минздрава, в Израиле живут около 8 тысяч ВИЧ-инфицированных людей, и многие из них постоянно страдают от фобий и предрассудков окружающих.

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