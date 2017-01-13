30.12.16 13:396170
Украина оказалась в тройке самых дешевых для жизни стран мира
|13.01.17 10:50
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Украина оказалась в тройке самых дешевых стран мира для жизни. Исследование под названием Cost of Living Index провел портал Numbeo, пишут abcnnews.
В рейтинг входит 121 страна мира. Украина заняла 119 позицию, после нее идут Индия и Египет.
За показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.
По отдельным параметрам лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды жилья самыми дорогими были признаны Бермудские острова, Гонконг и Сингапур. А самыми доступными стали Непал, Пакистан и Египет.
По стоимости продуктов и питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Исландия.
Дешевле всего продукты обходятся в Египте, в Украине и в Молдавии. А питаться в ресторанах выгоднее всего в Непале, Индии и Тунисе.
ТОП-10 самых дорогих стран по стоимости жизни:
1.Бермудские острова
2.Швейцария
3.Исландия
4.Норвегия
5.Багамские острова
6.Американские Виргинские Острова
7.Япония
8.Италия
9.Дания
10.Сингапур