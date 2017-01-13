На Старый Новый год николаевцев ждет большая культурная программа

13.01.17 10:11Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Учреждения культуры Николаева подготовили для горожан и гостей города интересные мероприятия и шоу: рыцарский турнир, благотворительный концерт и много другое

13 января

13:00 Игровая программа «Новогодний переполох» НГДК «Корабельный»

14:00 Концертно-игровая программа «Три праздника в гости» НГДКиИ и НГДК «Корабельный» (Соборная площадь, у главной городской елки)

15:00 Благотворительный концерт «Зимняя фантазия» для детей-инвалидов (Центр социально-психологической реабилитации, ул. Новобугская, 97)

16:00 Шоу-программа «Королевский рыцарский турнир Зимовки» (Городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

14 января

12:00 Концертная программа «Щедривочка щедровала…» народного хора «Червоняночка» Матвеевского дома культуры

13:00 Игровая программа «Новый год в птичьей семье»

14:00 Живая инсталляция «Ой, в Вифлееме», вертеп «Рождественская ночь», концертная программа «Нова радість стала», кукольное представление «Действительно счастливое Рождество» (Соборная площадь, у главной городской елки)

14:00 Новогодний праздник по болгарским традициям «Сурва» (Терновский дом культуры, ул. Софиевская, 18)

17:00 Новогодняя сказка «Гадкий утенок» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», ул. Театральная, 1)

15 января

12:00 Концерт народного хора «Заряница» НГДК «Молодежный»

12:30 Театрализованное действо «Рождественская псальма» с участием народного хора «Веснянка» Терновского дома культуры

13:00 Концертно-игровая программа «Праздничный перезвон» Николаевского колледжа культуры и искусств

14:00 Игра-путешествие для детей «Городок дружбы»

16:00 Концерт духового оркестра «Рождественские трубы» (Соборная площадь, у главной городской елки)

13:00 Концертная программа «Чудеса случаются» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», ул. Театральная, 1)

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Пятница, 13.01.2017

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