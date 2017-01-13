Проход свободен: жители Большой Коренихи могут свободно добраться до школы, почты, семейной амбулатории, магазинов Работники сектора обеспечения и координации социальных вопросов территориальных образований «Большая Корениха» организовывали работу снегоочистительных машин на территории николаевского микрорайона Большая Корениха. В течение 7 и 8 января выполнена уборка снега на ул. Чкалова, ул. Николаевских десантников, ул. Гарнизонной (частично), ул. Первомайской (частично), ул. Мельничной, ул. Октябрьской (частично), ул. П. Осипенко (частично), ул. Кирова (частично), ул. Б.Фармаковского, ул. Измаильской (частично), ул. Клубной (частично), ул. Античной (частично). По состоянию на 11.01.2017 г. расчищены подъездные пути к школе №23, почтовому отделению, семейной амбулатории, бювету питьевой воды, магазинам, кладбищу, конечной остановке маршрута № 23. 12.01.2017 г. силами ООО «Коммунавто» расчищены от снега подъезды к контейнерным площадкам и вывезен мусор из контейнеров, заверили в администрации Заводского района Николаева. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама