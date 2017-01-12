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В Киеве открылся первый банк одежды для нуждающихся

12.01.17 21:00Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

На столичном Сырце недалеко от станции метро «Дорогожичи» открылся первый банк одежды. Как сообщают его организаторы на своей странице в Фейсбуке, любой желающий может принести в банк ненужные вещи, обувь и бытовую технику, а нуждающиеся могут взять все это бесплатно.

«Приходят разные люди. Были у нас и бездомные, и бабушки просили что-то подобрать. Также заходят и молодые ребята-студенты. Мы не отказываем никому», — рассказывает соорганизатор банка одежды Андрей Курамшин. По его словам, были и такие, кто набирал вещи сумками, но их просили не жадничать, а брать только самое необходимое.

Он также отмечает, что люди уже принесли столько товара, что все едва поместилось в одном помещении. Активистам даже пришлось организовать дополнительный склад. По словам Курамшина, приносят и новые вещи с этикетками. Одежду, которая уже не пригодна, никто не предлагает.

В банке можно найти и бытовую технику. Недавно благотворители отдали несколько телевизоров, фены, чашки. После окончания зимы вещи заменят сезонными. Организаторы отметили, что сейчас больше желающих сдать вещи, чем получить, так как люди часто стесняются или еще не знают о подобном месте. Прийти за вещами или принести ненужные можно по адресу: ул. Берлинского, 9.

Ранее подобный банк появился на Прикарпатье.

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Четверг, 12.01.2017

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