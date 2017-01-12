В Николаеве почтят память Кузьмы Скрябина Организаторами вечера памяти выступили молодежная организация JetSet и официальный фан-клуб Кузьмы. Как сообщается в одной из соцсетей, "3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА! МОО «JetSet» совместно с официальным фан-клубом Кузьмы Скрябина приглашает вас, дорогие николаевцы, на вечер памяти Андрея Кузьменко. Почти два года прошло с того трагического дня, когда умер Большой певец, настоящий Герой Украины Андрей Кузьменко - он же Кузьма Скрябин. Тот, чьи песни вдохновляют, радуют и согревают. Мы помним. Мы помним его слова о том, что всегда нужно оставаться добрым. Мы помним, как он любил правду и справедливость. Мы помним, что в прошлом году николаевцы очень тепло почтили память певца. Поэтому в этом году приглашаем вас провести вечер 3 февраля с песнями Кузьмы в исполнении замечательных молодых певцов нашего города. Мы помним тебя..." Местом проведения вечера памяти, вероятнее всего будет, ТРЦ "Сити-центр". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама