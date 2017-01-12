К 25-летию дипотношений Украины и США в Одессе выступит знаменитый американский кларнетист

19 января 2017 года в Одесской областной филармонии состоится концерт David Krakauer (Девида Кракауэра) при поддержке Посольства США в Украине, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и США. В Одессе Кракауер выступит вместе с молодыми, но уже прекрасно зарекомендовавшими себя одесситами – трио Андрея Показа. Также в качестве специального гостя на сцене появится любимый одесситами Pushkin Klezmer Band.

Девид Кракауэр, родившийся и выросший в Нью-Йорке, известный своим виртуозным исполнением клезмерской музыки, классики, джаза и авангарда. Признанный одним из лучших кларнетистов мира, он считается одним из основных новаторов в клезмерской музыке и выдающимся исполнителем классической музыки.

Кракауэр выступал на одной сцене со многими знаменитыми музыкантами, в том числе с хорошо известной и любимой украинцами клезмерской группой Klezmatics. Он много сотрудничал со скрипачом Ицхаком Перлманом, тромбонистом Фредом Уэсли, дирижером Леонардом Слаткиным, знаменитым джазовым композитором Джоном Зорном и многими другими. Кракауэр выступал с невероятными Kronos Quartet, симфоническими оркестрами по всему миру - от Мадрида и Лиона до Феникса и Бруклина. Перечисление всех знаменитостей, с которыми он работал в тех или иных проектах, заняло бы не одну страницу. Все годы своей невероятной музыкальной карьеры Кракауэр продолжает меняться и развиваться, не прекращая удивлять своих многолетних почитателей и завоевывая новых поклонников. Его джазовая группа Ancestral Groove является следующим шагом в его музыкальных поисках. А в 2015 году он запустил один из своих самых необычных и амбициозных проектов - мультимедийное театральное представление «Big Picture».

В Украине Кракауэр выступил впервые 25 лет назад, спустя всего несколько месяцев после провозглашения независимости. Тогда он дал концерты в Одессе, Киеве, Харькове и Львове. После этого он еще несколько раз приезжал в Украину, выступая с разными составами и с самой разной музыкой. В том числе он играл и с украинскими музыкантами, среди которых был хорошо известный одесситам Pushkin Klezmer Band.

В этот раз Кракауэр специально приезжает в Украину по приглашению Посольства США для того, чтобы дать концерты, посвященные 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Украиной и США.

Концерт Девида Кракауэра состоится 19 января в 19:00 в Одесской областной филармонии (ул. Бунина, 15) при участии Pokaz trio (Украина). Специальный гость -Pushkin Klezmer Band (Украина).