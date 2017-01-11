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На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

11.01.17 15:34Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Кабинет министров Украины утвердил меры по реализации государственной политики в отношении оккупированной части Донбасса.

Документ был принят без представления на заседании Кабмина, сообщают "Украинские новости".

Согласно документу, в течение первого квартала 2017 года пункты пропуска, через которые проводится перемещение грузов, будут оборудованы системами видеонаблюдения.

Кроме того, правительство запланировало предоставление административных услуг вблизи пунктов пропуска. В частности, речь идет о регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины людям, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Также в пропускных пунктах запланировано установление оборудования для доступа к высокоскоростному мобильному Интернету (3G) и для обеспечения Wi-Fi. Наряду с этим на КПВВ должны распространять украинские и мировые газеты.

Планом предусмотрена установка радиостанций, телевышек, передатчиков, чтобы вещать на неподконтрольные территории.

На границе с неподконтрольным Донбассом работают пять контрольных пунктов въезда-выезда: "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" в Донецкой области и "Станица Луганская" в Луганской области.

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Среда, 11.01.2017

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