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Известный николаевский хирург зовет горожан на акцию

11.01.17 13:41Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

«Україна єдина»: николаевцев в День соборности приглашают присоединиться к акции в центре города

Известный николаевский хирург Дмитрий Бачинский приглашает николаевцев присоединиться к акции и 22 января, в 14:00, на Соборной площади создать Герб Украины. «А затем с государственной символикой, взявшись за руки, объединить всех и доказать, что Николаев - это часть Великой, Соборной Украины», - призывает Бачинский.

22 января 1919 г. на Софиевской площади Киева был подписан Акт воссоединения УНР и ЗУНР в одну соборную Украину, пишет Свидок.инфо.

«Для меня это большой семейный праздник, т. к. мой прадед д-р Лев Бачинский был вице-президентом ЗУНР и именно он был главой делегации, которая подписывала этот Акт. Сегодня нам как никогда нужно объединиться в одну единую Украину. Давайте вместе покажем это всей Украине», - отмечает Бачинский.

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