На Николаевщине с сегодняшнего дня будет работать губернаторская "горячая линия"

По инициативе губернатора Алексея Савченко с 11 января на Николаевщине работает «горячая линия председателя облгосадминистрации»

Главной целью внедрения «горячей линии» является предоставление необходимой помощи гражданам в решении насущных вопросов, сообщили в пресс-службе ОГА

«Для нас важно вернуть доверие людей к власти, - отмечает Алексей Савченко. - Поскольку есть случаи, когда жители имеют проблему и даже не знают, куда нужно обратиться, чтобы ее решить ».

По словам губернатора Алексея Савченко, «горячая линия» станет индикатором работы системы власти на всех уровнях, в разрезе всех сфер, это инструмент борьбы с коррупцией и бюрократией.

«Горячая линия» поможет проводить мониторинг работы местных органов исполнительной власти, управлений, ведомств, организаций - видеть, как они решают проблемные вопросы, с которыми к ним обращаются граждане.

Это позволит делать дополнительный анализ ситуации в городах и районах, отслеживать тенденции и разрабатывать соответствующие меры с целью предотвращения их возникновения в дальнейшем.

"Горячая линия" работает в будние дни с 8.00 до 17.00.

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