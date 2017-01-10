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В Одесской области запретили движение по дорогам общего пользования с 00 до 9 утра

10.01.17 21:21Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В 11 районах Одесской области в среду, 11 января, с 00:00 до 09:00 вводится запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Как сообщила сегодня, 10 января, пресс-служба Одесской областной государственной администрации, такое решение принял оперативный штаб комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА в связи с ухудшением погодных условий.

В частности, движение запрещено по дорогам в Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского (бывш. Коминтерновский), Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов, кроме автодорог М-05 Киев – Одесса, М-05-01 "Обход г.Одессы" и М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог).

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Вторник, 10.01.2017

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