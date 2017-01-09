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Более 60 человек изъявили желание руководить Национальной полицией Украины

09.01.17 16:38Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата. Об это сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины, — написал Арсен Аваков на своей странице в соцсети. - Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия. После обработки документов, в течение трех дней, полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих, согласно Закону, квалификационным требованиям - будет доступен на сайте МВД".

В ноябре Кабмин уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию, напомнили РИА Новости Украина. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года. Обязанности главы Нацполиции в данный момент исполняет Вадим Троян. Как пояснял ранее глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост руководителя "бесхозного" ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Министр внутренних дел рассчитывает, что нового главу Национальной полиции назначат в феврале 2017 года.

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