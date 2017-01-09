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С завтрашнего дня начнется регистрация на пробное ВНО

09.01.17 12:30Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Регистрация на пробное внешнее независимое тестирование стартует с завтрашнего дня по 31 января

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Как сообщает департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации все, кто желает испытать свои силы и проверить свои знания должны подать заявку.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля.

Испытать свои знания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, иностранного языка можно будет 8 апреля.

Максимальное количество учебных предметов для прохождения пробного тестирования - два: украинский язык и литература и один из учебных предметов, тестирование по которым проводится 8 апреля.

Пробные тесты не обязательны, однако это своеобразная репетиция. Каждый может попробовать свои силы, научиться рассчитывать время, преодолевать волнения. К тому же задача максимально схожи с основной сессией ВНО.

Отметим, что пробное тестирование является платным и проводится за средства физических и юридических лиц.

Регистрация участников осуществляют региональные центры оценивания качества образования. В регистрационном заявлении должна быть указана следующая информация о лице: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии), перечень учебных предметов с указанием языка, на котором лицо желает получить задание пробного теста , населенный пункт, где лицо будет проходить пробное тестирование (избран из установленного региональным центром перечня).

Обращаем внимание, результаты пробного тестирования не используются для оценивания уровня учебных достижений учеников учебных заведений системы общего среднего образования и для конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения.

Подробная информация о проведении пробного тестирования в Николаевской области и стоимость услуги размещена на сайте Херсонского регионального центра оценивания качества образования: http://khersontest.org.ua/probne_zno-2017

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