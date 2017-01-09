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На Миколаївщині працюють 303 стаціонарних пункти обігріву

09.01.17 11:26Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

На території Миколаївської області працює 303 стаціонарних пункти обігріву

Ще три мобільних пункти обігріву знаходяться в резерві та готові бути задіяні при першій необхідності, передає УНН з посиланням на головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що станом на 8:00 9 січня відновлено електропостачання у всіх населених пунктах Миколаївщини. За інформацією Служби автомобільних доріг у Миколаївській області рух на дорогах державного рівня відновлено.

Рятувальники Миколаївщини закликають по можливості не виїжджати за межі населеного пункту або плануючи поїздку укомплектовувати автомобіль всім необхідним.

“Не паркуйте свої автівки на проїжджих частинах, адже це може заважати снігоприбиральній техніці проводити роботи по розчищенню автошляхів, або ускладнювати проїзд автомобілям екстрених служб. Уникайте тривалого перебування на вулиці так як існує ризик переохолодження, обмороження тощо,” — йдеться в повідомленні.

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