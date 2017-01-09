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В Николаеве пройдет Рождественский бал

09.01.17 12:08Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

На одной сцене встречаются исполнители мирового уровня, отражающие творческие тенденции классического и современного мирового балетного искусства на «Рождественском балу»

В «Зимнем попурри» солисты Государственного академического Большого театра, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, заслуженные артисты и лауреаты международных конкурсов исполнят шедевры самых ярких композиций: П. Чайковского, Фикрета Амирова, Радиона Щедрина, Бориса Асафьева и мн. др.

Программа:

  1. Дивертисмент из балета П. Чайковского из балета «Щелкунчик»: Испанский танец из балета Восточный танец Китайский танец Русский танец Пастораль Па-де-де Маши и Щелкунчика

  2. Ф. Амиров адажио Шехерезады и Шахрияра из балета «Тысяча и одна ночь»

  3. Ш. Гуно Вальс нимф из одноактного балета «Вальпургиева ночь»

  4. Р. Щедрин па-де-де из балета «Пламя Парижа»

  5. Б. Асафьев Фрески из балета «Конёк-горбунок»

  6. П. Чайковский Чёрное па-де-де из балета «Лебединое озеро»

  7. Ц. Пуни па-де-де скляф из балета «Корсар»

  8. В. Соловьев-Седой «Гопак» из балета «Тарас Бульба»

  9. И. Стравинский вариация Петрушки из балета «Петрушка»

  10. А. Глазунов вариация Раймонды из балета «Раймонда»

  11. П. Чайковский Вариация феи сирени из балета «Спящая красавица»

  12. В. Гаврилин адажио со студентом из балета «Анюта»

  13. А. Хачатурян вариация Нунэ из балета «Гаянэ»

  14. Ц. Пуни вариация Эсмиральды из балета «Эсмиральда»

  15. Современный номер «Je suis malade».

Где: Николаевский Областной дворец культуры

Когда: 14 января, 19:00.

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