52 места в мире, которые стоит посетить в 2017 году Издание The New York Times опубликовало список из 52 мест, которые следует посетить в 2017 году Так как список ориентирован на американских туристов, в него вошло много мест, которые расположены в Северной и Южной Америке. Но присутствуют там и места, которые находятся в других районах нашей планеты Канада занимает первое место в списке. Эта вторая по площади страна в мире. В ней много современных космополитичных городов, за несколько десятков километров от которых может находиться нетронутая природа. В 2017 году в Канаде будут праздновать 150-летие образования Канадской конфедерации, поэтому вход в более чем 200 национальных парков и исторических мест будет бесплатным. Второе место в списке занимает пустыня Атакама, которая находится в Чили (Южная Америка). Красота этого места в его необычных пейзажах с дюнами и солеными озерами. Наиболее интересной будет экскурсия на воздушном шаре. К тому же в конце минувшего года там открылся фешенебельный отель. Его постояльцы могут посещать ночью обсерваторию, в которой находится самый большой в Чили телескоп Город Агра, который находится на севере Индии, также вошел в этот список. В древности город Агра был столицей Империи Моголов. В Агре находится известный на весь мир Тадж-Махал. В 2017 году там будет открыт навигационный центр. Также там постепенно возобновляют улицы и открывают торговые павильоны. Вскоре из Дели в Агру будет запущен самый быстрый в Индии поезд В 2017 году издание советует посетить Кипр. Кипрский Пафос в этом году будет европейской столицей культуры, поэтому там целый год планируют проводить различные мероприятия. Также, отмечает NYTimes, туристы могут включить в программу визита на Кипр посещение таких популярных заведений греческой кухни как Cook Shop, To Elliniko Ouzomezedopoleio и the Pivo Microbrewery Посоветовало NYTimes побывать в 2017 году в Казахстане. Эта страна постепенно становится экологически ориентированной. Если раньше об этой стране знали только по фильму «Бограт», то сейчас она привлекает туристов как страна, развивающая экологические технологии. В текущем году в Астане будут проводить выставку ЭКСПО-2017, главной темой которой станет «Энергия будущего». В Казахстане планируется открытие гостиниц St. Regis и Ritz-Carlton, поэтому туристы, привыкшие к роскоши, смогут поселиться в них. Следует отметить, что на территории Казахстана находится часть Западного Тянь-Шаня. Его в 2016 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальность природы и присутствие редких видов животных и растений Вошли в список и Лофотенские острова, принадлежащие Норвегии. Лофонтенские острова являются частью архипелага, расположенного в Норвежском море. Архипелаг состоит из нескольких крупных островов и множества островков и скал. Туристы же, побывавшие там, смогут полюбоваться местной природой. Ведь эти острова известны на весь мир своими фьордами. Также в список были включены: Горнолыжный курорт Церматт, Швейцария; Ботсвана, Африка; Дубровник, Хорватия; Национальный парк Гранд-Титон, штат Вайоминг, США; Тихуана, Мексика; Детройт, США; Гамбург, Германия; Марракеш, Марокко; Гринвилл, штат Южная Каролина, США; Долина Педрегаль (Pedregal), Эквадор; Пензанс (Penzance), Англия; Осака, Япония; Стокгольм, Швеция; Сикким, Индия; Остров Поркероль (Île de Porquerolles), лазурное побережье Франции; Мадагаскар; Санья, остров Хайнань, Китай; Большой барьерный риф, Австралия; Миннеаполис, штат Миннесота, США; Кингстон, Ямайка; Компорта (Comporta), Португалия; Габон, Африка; Афины, Греция; Северное Пуэрто-Рико; Чианг-Май, Таиланд; Долина Напа, Калифорния; Пуэрто-Эскондидо, Мексика; Седона, штат Аризона, США; Мадрид, Испания; Кетчум, штат Айдахо, США; Мальдивы; Калабрия, Италия; Антекера, Испания;Местность Iberá Wetlands, Аргентина; Истрия, Хорватия; Пласенсия, Белиз; Горный район Лангтанг, Непал; Остров Бозджаада, Турция; Бирмингем, штат Алабама, США; Священная долина (Sacred Valley), Перу; Лайкипиа, Кения; Пусан, Южная Корея; Портленд, Орегон; Будапешт, Венгрия; Южный Бронкс, Нью-Йорк; Архипелаг Рюкю, Япония.