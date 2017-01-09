52 места в мире, которые стоит посетить в 2017 году

|09.01.17 15:05
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Издание The New York Times опубликовало список из 52 мест, которые следует посетить в 2017 году
Так как список ориентирован на американских туристов, в него вошло много мест, которые расположены в Северной и Южной Америке. Но присутствуют там и места, которые находятся в других районах нашей планеты
Канада занимает первое место в списке. Эта вторая по площади страна в мире. В ней много современных космополитичных городов, за несколько десятков километров от которых может находиться нетронутая природа. В 2017 году в Канаде будут праздновать 150-летие образования Канадской конфедерации, поэтому вход в более чем 200 национальных парков и исторических мест будет бесплатным.
Второе место в списке занимает пустыня Атакама, которая находится в Чили (Южная Америка). Красота этого места в его необычных пейзажах с дюнами и солеными озерами. Наиболее интересной будет экскурсия на воздушном шаре. К тому же в конце минувшего года там открылся фешенебельный отель. Его постояльцы могут посещать ночью обсерваторию, в которой находится самый большой в Чили телескоп
Город Агра, который находится на севере Индии, также вошел в этот список. В древности город Агра был столицей Империи Моголов. В Агре находится известный на весь мир Тадж-Махал. В 2017 году там будет открыт навигационный центр. Также там постепенно возобновляют улицы и открывают торговые павильоны. Вскоре из Дели в Агру будет запущен самый быстрый в Индии поезд
В 2017 году издание советует посетить Кипр. Кипрский Пафос в этом году будет европейской столицей культуры, поэтому там целый год планируют проводить различные мероприятия. Также, отмечает NYTimes, туристы могут включить в программу визита на Кипр посещение таких популярных заведений греческой кухни как Cook Shop, To Elliniko Ouzomezedopoleio и the Pivo Microbrewery
Посоветовало NYTimes побывать в 2017 году в Казахстане. Эта страна постепенно становится экологически ориентированной. Если раньше об этой стране знали только по фильму «Бограт», то сейчас она привлекает туристов как страна, развивающая экологические технологии. В текущем году в Астане будут проводить выставку ЭКСПО-2017, главной темой которой станет «Энергия будущего». В Казахстане планируется открытие гостиниц St. Regis и Ritz-Carlton, поэтому туристы, привыкшие к роскоши, смогут поселиться в них. Следует отметить, что на территории Казахстана находится часть Западного Тянь-Шаня. Его в 2016 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальность природы и присутствие редких видов животных и растений
Вошли в список и Лофотенские острова, принадлежащие Норвегии. Лофонтенские острова являются частью архипелага, расположенного в Норвежском море. Архипелаг состоит из нескольких крупных островов и множества островков и скал. Туристы же, побывавшие там, смогут полюбоваться местной природой. Ведь эти острова известны на весь мир своими фьордами.
Также в список были включены:
Горнолыжный курорт Церматт, Швейцария;
Ботсвана, Африка;
Дубровник, Хорватия;
Национальный парк Гранд-Титон, штат Вайоминг, США;
Тихуана, Мексика;
Детройт, США;
Гамбург, Германия;
Марракеш, Марокко;
Гринвилл, штат Южная Каролина, США;
Долина Педрегаль (Pedregal), Эквадор;
Пензанс (Penzance), Англия;
Осака, Япония;
Стокгольм, Швеция;
Сикким, Индия;
Остров Поркероль (Île de Porquerolles), лазурное побережье Франции;
Мадагаскар;
Санья, остров Хайнань, Китай;
Большой барьерный риф, Австралия;
Миннеаполис, штат Миннесота, США;
Кингстон, Ямайка;
Компорта (Comporta), Португалия;
Габон, Африка;
Афины, Греция;
Северное Пуэрто-Рико;
Чианг-Май, Таиланд;
Долина Напа, Калифорния;
Пуэрто-Эскондидо, Мексика;
Седона, штат Аризона, США;
Мадрид, Испания;
Кетчум, штат Айдахо, США;
Мальдивы;
Калабрия, Италия;
Антекера, Испания;Местность Iberá Wetlands, Аргентина;
Истрия, Хорватия;
Пласенсия, Белиз;
Горный район Лангтанг, Непал;
Остров Бозджаада, Турция;
Бирмингем, штат Алабама, США;
Священная долина (Sacred Valley), Перу;
Лайкипиа, Кения;
Пусан, Южная Корея;
Портленд, Орегон;
Будапешт, Венгрия;
Южный Бронкс, Нью-Йорк;
Архипелаг Рюкю, Япония.