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Власти Пекина решили создать экологическую полицию

08.01.17 19:29Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

Новое подразделение полиции Пекина, в задачу которого входит охрана окружающей среды, займется борьбой с вредными выбросами в атмосферу, сообщил исполняющий обязанности мэра китайской столицы Цай Ци.

Подразделения экологической полиции будут выявлять различные источники загрязнения воздуха - не только промышленные, но и, например, несанкционированные поджоги мусора, а также неконтролируемые источники дорожной пыли.

Смог в Пекине бывает настолько токсичен, что многие жители могут не выходить из дома в течение нескольких дней.

Цай Ци пообещал закрыть с наступлением весны единственную угольную электростанцию в Пекине.

Цель городских властей - уменьшить в нынешнем году потребление угля в Пекине на 30%.

Ранее пекинская мэрия объявила о том, что начнет устанавливать воздухоочистители в ряде городских школ и детских садов.

Некоторое время назад власти также распорядились отменить для детей все занятия на улице.

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Воскресенье, 08.01.2017

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