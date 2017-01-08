Власти Пекина решили создать экологическую полицию
|08.01.17 19:29
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Новое подразделение полиции Пекина, в задачу которого входит охрана окружающей среды, займется борьбой с вредными выбросами в атмосферу, сообщил исполняющий обязанности мэра китайской столицы Цай Ци.
Подразделения экологической полиции будут выявлять различные источники загрязнения воздуха - не только промышленные, но и, например, несанкционированные поджоги мусора, а также неконтролируемые источники дорожной пыли.
Смог в Пекине бывает настолько токсичен, что многие жители могут не выходить из дома в течение нескольких дней.
Цай Ци пообещал закрыть с наступлением весны единственную угольную электростанцию в Пекине.
Цель городских властей - уменьшить в нынешнем году потребление угля в Пекине на 30%.
Ранее пекинская мэрия объявила о том, что начнет устанавливать воздухоочистители в ряде городских школ и детских садов.
Некоторое время назад власти также распорядились отменить для детей все занятия на улице.