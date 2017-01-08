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В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах страны из-за непогоды

08.01.17 13:07Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

"Укравтодор" предупреждает водителей о затруднениях на дорогах из-за снегопадов

По состоянию на утро 8 января снежная непогода полностью покинула западные регионы Украины и переместилась на Юг, Север и Центр страны. Метель и снежные осадки продолжаются в 12 областях, а на дорогах Запорожской области - гололедица.

Об этом сообщает "Укравтодор" на своей Facebook-странице.

На данный момент на дорогах работает 1 361 единица спецтехники и 1 752 дорожника.

В "Укравтодоре" информируют, что сегодня с 11:00 утра в Винницкой области будет ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир - Могилев-Подольский с 131 километра до 214 км.

Вместе с тем, сегодня в 9:00 движение автомобильного транспорта в Кировоградской области возобновлено почти во всех направлениях. Ограничения остаются лишь на автомобильной дороге государственного значения М-13 Кропивницкий-Платоново.

Кроме того, остаются действующими ограничения по дороге Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье для грузового и пассажирского автотранспорта. Проезд здесь до сих пор затруднен. Толщина снежного покрова достигает 14-50 см.

С 9:00 утра 8 января на Херсонщине восстановлено движение для грузового и большегрузного транспорта на автодороге общего пользования М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке между Николаевом и Херсоном.

По данным Нацполиции, помимо Кировоградской области, движение автотранспорта затруднено в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой и Сумской областях.

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