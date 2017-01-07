На Николаевщине для всех категорий транспорта закрыты участки автодорог М-14 и М-13

Об этом сообщили в Николаевской ОГА

Из-за перемещения снежного покрова под воздействием сильного ветра решено с 12:00 7 января закрыть движение на автодорогах М-14 и М-13 для проезда всех категорий транспортных средств. Это необходимо для недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега

Ограничение касается движения на участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения:

-М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г. Таганрог) на участке км 55 + 550 (предел Одесская область) - км 129 + 168 (городская черта Николаева);

-М-13 Кировоград-Платоново (на г. Кишинев) на участке км 76 + 432 (предел Кировоградской области) - км 157 + 067 (предел Одесской области).

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о продлении периода неблагоприятных погодных условий 7-8 января 2017 г. - ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, ветер северный 17-22 м/с, порывы до 22 м/с.

Ранее николаевские спасатели отчитались о ходе борьбы со стихией.

Кроме того, сегодня утром в Николаевской области для проезда легкового и пассажирского транспорта открыты все трассы.