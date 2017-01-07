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В трех областях Украины частично возобновлено движение транспорта

Фото: facebook.com/avtomobilnidorogu
07.01.17 12:08Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В трех областях частично сняли ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАК "Автомобильные дороги Украины" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что с 9 утра временные ограничения движения для легкового транспорта снят на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Николаевской области. Ограничение движения грузовых, крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования в области продолжено.

В Кировоградской области движение транспорта открыто во всех направлениях, кроме Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье. "После 15:00 в случае ухудшения погодных условий движение транспорта вновь будет ограничено или закрыто", - добавили в ГАК.

Также указано, что с 10 утра в Днепропетровской области сняты ограничения движения на участках дорог:

Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161 + 000 - км 247 + 830;

Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое, км 203 + 525- км 219 + 395.

М-04 Знаменка - Луганск - и сварные, км 72 + 088 - км 98 + 000;

Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, км 296 + 735 - км 344 + 000.

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