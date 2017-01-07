На Шри-Ланке намечается Майдан монахов. Украинских туристов предупреждают о возможных неудобствах

На дорогах - тотальные проверки. Фото: "Страна"

На Шри-ланке из-за сдачи в аренду порта Хамбантота китайцам готовятся выйти на протесты 10 000 местных жителей, включая как минимум 3000 буддистских монахов

Об этом сообщает Foxnews.

Поехавшие отдыхать на Шри-Ланку украинцы могут попасть местный Майдан о чем их вежливо предупреждают в письменной форме.

Местная оппозиция совместно с буддистскими монахами собираются протестовать против решения властей Шри-Ланки отдать порт Хамбантот в аренду китайцам.

Китай инвестировал более $ 1,2 млрд в порт, который называют стратегическим и главным для конкуренции с соседней Индией. Правительство Шри-Ланки просит Китай о помощи, чтобы увеличить вложения в порт и сделать его прибыльным.

Протестующие считают, что область порта станет "китайской колонией".