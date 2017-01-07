Стихия заблокировала 30 автомобилей на трассе Одесса-Рени: люди замерзают без топлива и еды

Около 30 автомобилей продолжают оставаться в снежном плену на трассе Одесса-Рени между селами Новоселовка Килийского района и Холмское Арцизского района, сообщает «Бессарабия Информ».

У людей уже закончилось топливо и отсутствует еда. В автомобилях есть больные люди и маленькие дети. Среди попавших в беду началась паника.

Пострадавшие говорят, что обращались за помощью к руководству всех окрестных районов и спасательных служб, но с 18:00 к ним так никто и не прибыл.

В то же время, людям сообщили, что к месту скопления автомобилей направляется военная техника из Белгород-Днестровского и гуманитарная помощь с топливом и продуктами из Измаила. Но когда помощь сможет добраться к месту назначения, пока неизвестно.