Перелік місць розгортання стаціонарних пунктів обігріву на території Миколаївської області (ОНОВЛЕНО) Перелік місць розгортання стаціонарних пунктів обігріву на території Миколаївської області на осінньо-зимовий період 2016/2017 років (доручення ОДА від 23.09.2016 №4257/0/05-60/3-16) станом на 6 січня 2017 року. Всього розгорнуто 251 пункт обігріву м. Миколаїв Центральний район Міський територіальний центр соціального обслуговування (пункт гарячого харчування та видачі одягу), вул. Шевченка, 19-А Заводський район Пункт гарячого харчування та видачі одягу, вул. Кузнецька, 1 Інгульський район Захисна споруда цивільного захисту, пр. Миру, 2а; Центр реінтеграції бездомних громадян, вул. Кругова, 47; Пункт гарячого харчування та видачі одягу, вул. 12 Поздовжня, 50-А Корабельний район Пункт гарячого харчування та видачі одягу, вул. Металургів, 8 м. Вознесенськ Вознесенська центральна район-на лікарня, вул. 228 Стрілкової дивізії, 26 Вознесенська міська організація Товариства Червоного Хреста, вул. Короленка, 5 Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Щорса, 3 м. Очаків КП Очаківський комбінат комунальних послуг, вул. Степова,78 м. Первомайськ Територіальний центр соціального обслуговування (кімната денного перебування), пл. Тараса Григоровича Шевченка, 3 Територіальному центрі соціального обслуговування (кімната нічного перебування), вул. С. Альєнде, 44 м. Южноукраїнськ Територіальний центр соціального обслуговування м. Южноукраїнська, вул. Миру, 3 Міський автовокзал, вул.Дружби народів, 21 (траса Р-06 Благовещенское-Миколаїв) Арбузинський район Арбузинська центральна районна лікарня (інфекційне відділення), смт Арбузинка, вул. Леніна, 88 Арбузинська центральна районна лікарня (хірургічне відділення), смт Арбузинка, вул. Леніна, 88 Територіальний центр соціального обслуговування (відділення соціально-медичних послуг), смт Арбузинка, пров. Майський, 18 Баштанський район Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні (вул. Баштанської Республіки), 80 Березанський район Березанська центральна районна лікарня, смт Березанка, вул. Медична, 6 Коблівська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицині, с. Коблеве, вул.Степова,2 Березнегуватський район Професійний ліцей, смт Березнегувате, вул. Шевченка, 57 Березнегуватська центральна районна лікарня, смт Березнегувате, вул. Лєрмонтова,1 Рада ветеранів, смт Березнегувате, пров. М.В. Башкірова, 12 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, смт Березнегувате, вул. Чехова, 3 Маліївське стаціонарне відділен-ня для постійного проживання одиноких непрацездатних осіб похилого віку, с. Маліївка, вул. Широка, 44а Братський район Братська центральна районна лікарня, смт. Братське, вул. Чернишевського 49 Миколаївський будинок культури, с. Миколаївка, вул. Гамазіна, 4 Новокостянтинівська сільська лікувальна амбулаторія, с. Новокостянтинівка, вул. Молодіжна, 43 Ганівська сільська рада, с. Ганівка, вул. Миру, 22 Новоолександрівська сільська рада, с. Новоолександрівка, вул.Ватутіна, 5 Новомар’ївська сільська лікувальна амбулаторія, с. Новомар’ївка, вул. Молодіжна, 45 Веселинівський район Веселинівська центральна районна лікарня, смт. Веселинове, вул. Одеська, 82 Кафе «Молодіжне», смт. Веселинове, вул. Богданова, 2 Веселинівська автостанція ТОВ «МОПАС», смт. Веселинове, вул. Одеська, 23 а ТОВ «Веселинівський комунальник», смт. Веселинове, вул. Київська, 104 Михайлівська загальноосвітня школа, с. Михайлівна, вул. Черьомушкіна 4 Залізничний вокзал ст.Колосівка, смт. Токарівка (смт. Кудрявцівка), вул. Привокзальна, 8 Кудрявцівська селищна рада (адмінбудинок), смт. Токарівка (смт. Кудрявцівка), вул. Незалежності, 33 ПТУ - 33, с. Широколанівка, вул. Леніна, 68 Широколанівська сільська лікувальна амбулаторія, с. Широколанівка, вул. Леніна, 89 Піщанобрідський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Піщаний Брід, вул. Леніна,67 Піщанобрідська загальноосвітня школа, с. Піщаний Брід, вул. Леніна,67 Ставківський дошкільний навчальний заклад, с. Ставки, вул. Леніна, 32 б Староолексіївський дошкільний навчальний заклад, с. Староолексіївка, вул. Центральна, 57б Подільський дошкільний навчальний заклад, с. Ставки, вул. Пашковського, 19 Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Григорівка, вул. Молодіжна, 25 Вітовський район Бєлозьорська сільська рада, приміщення сільської ради, с. Білозірка,вул. Соборна, 108 Воскресенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, смт. Воскресенське, вул. Кірова, 90 Галицинівська сільська рада, с. Галицинове, вул. Центральна, 1 Грейговська сільська рада, с. Грейгове, вул. М. Руденка, 68 Грейговська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Грейгове, вул. Шевченка, 42 Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (приміщення котельні), с. Зелений Гай, вул. Центральна, 5 Калинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Калинівка, вул. Фрунзе, 20 Котляревська сільська рада, с. Котляреве, вул. Комарова, 31 Коларівська сільська рада, (II поверх), с-ще Каравелове (с-ще Коларівка), вул. Парнікова, 1 Лиманівська сільська рада, с. Лимани, вул. Центральна, 130 Мішково-Погорілівська сільська рада, с. Мішково-Погорілове, вул. Миру, 38 Магазин (підсобне приміщення), с. Михайло-Ларине, вул. К.Вітовка, 22 Михайло-Ларинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Михайло-Ларине, вул. Шкільна, 29 Миколаївська сільська рада, с. Миколаївське, вул. Леніна, 65-а Миколаївська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Миколаївське, вул. Леніна, 57 Мирнівська сільська рада, с. Мирне, вул. Комарова, 22 Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» (приміщення котельні), с. Новомиколаївка, вул. Жовтнева, 26 Приміщення загону місцевої пожежної охорони, смт Первомайське, вул. Заводська, 21 Полігонівська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Полігон, вул. 3-я Поперечна, 1 Пересадівська дільнична лікарня (окреме приміщення), с. Пересадівка. вул. Чайки, 11 Магазин (окреме приміщення), с. Пересадівка, вул. М. Грушевського (вул. Леніна), 148/1 Українківська сільська рада, приміщення сільської ради, с. Українка, вул. Соборна, 3 Благодатненський фельдшерсь-ко-акушерський пункт (окреме приміщення), с. Благодатне, вул. Центральна, 5 Партизанський фельдшерсько-акушерський пункт (окреме приміщення), с. Партизанське, вул. Торгова, 17 Прибузька сільська рада, с. Прибузьке, вул. Леніна, 43 Шевченківська дільнична лікарня (окреме приміщення), с. Шевченкове, вул. Софіївська (вул. Чапаєва), 1 Вознесенський район Олександівський будинок культури, смт. Олександрівка, вул.Генерала Подзігуна, 165 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Олександрівська загальноосвітня школа, смт. Олександрівка вул.Генерала Подзігуна, 244 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Білоусівська сільська рада, с. Білоусівка, вул. Дмитрова, 9 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Новогригорівська сільська рада, с. Новогригорівка, вул.Самосенків, 79а (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Дорошівська сільська рада, с. Дорошівка, вул.Миру, 65 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Дорошівський будинок культури, с. Дорошівка, вул.Миру, 86 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Закусочна «Привітна», с. Дорошівка, вул.Миру, 53-б (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Кафе «Гетьман», с. Дорошівка, вул.Миру, 78 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Прибужанівська сільська рада, с. Прибужани, вул.Одеська,18 (а/д Вознесенськ-Одеса) Територіальний центр соціального обслуговування Вознесенського району, м. Вознесенськ, вул. Центральна, 27 (Р-06 Ульянівка-Миколаїв) Врадіївський район Врадіївська центральна районна лікарня, смт. Врадіївка вул. Фрунзе, 2 Новопавлівська амбулаторія, с. Новопавлівка Сирівська амбулаторія, с. Сирово Доманівський район Доманівська центральна районна лікарня, смт. Доманівка, вул. Пирогова, 6 Стаціонарне відділення для людей похилого віку, смт. Доманівка, вул. Пастера, 70 Єланецький район Сільська лікувальна амбулаторія, с. Велика Солона (с. Куйбишевка), вул. Центральна, 4 Малоукраїнський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Малоукраїнка, вул. Шкільна, 22 Великосербулівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Великосербулівка, вул. Шкільна, 7 Нововолодимирівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Нововолодимирівка, вул. Шкільна, 29 Малодворянський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с. Малодворянка Братолюбівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Братолюбівка, вул. Садова, 60 Велідарівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Велідарівка Возсіятська сільська лікувальна амбулаторія, с. Возсіятське, вул. Шкільна, 36 (Н-14 Миколаїв-Кіровоград) Ольгопольський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Ольгополь, вул. Садова, 3 (Н-14 Миколаїв-Кіровоград) Водяно-Лоринський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Водяно-Лорино, вул. Центральна, 22 (Н-14 Миколаїв-Кіровоград) Маложенівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Маложенівка, вул. Розкидного, 3 (Р 15-10 Миколаїв-Арбузинка) Калинівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Калинівка, вул. Спеціалістів, 1 (Р 15-10 Миколаїв-Арбузинка) Новоолександрівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 6 (Р 15-10 Миколаїв-Арбузинка) Єланецька центральна районна лікарня (терапевтичне відділення), смт. Єланець, вул. Василя Стуса, 55 (Р 15-10 Миколаїв-Арбузинка) Єланецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, смт. Єланець, вул. Василя Стуса, 55 (Р 15-10 Миколаїв-Арбузинка) Ясногородський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Ясногородка, вул. Шкільна,1 (Р 15-10 Миколаїв-Арбузинка) Казанківський район Казанківська центральна районна лікарня, смт. Казанка вул. Центральна, 36 Володимирівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Володимирівка, вул. Лікарняна, 17 Миколо-Гулаківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Миколо-Гулак, вул. Лікарняна, 11 Троїцько-Сафонівська амбулато-рія загальної практики сімейної медицини, с. Троїцько-Сафонове вул. Молодіжна, 2 Миколаївська сільська амбулато-рія загальної практики сімейної медицини, с. Миколаївка вул. Андрія Горбаня, 244 В Веселобалківський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с. Весела Балка вул. Миру, 6 Дмитрівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Дмитрівка вул. Святкова, 109 Дмитро-Білівський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с. Дмитро-Білівка вул. Миру, 21 Каширівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Каширівка вул. Алхімова, 5 Новофедорівський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с. Новофедорівка вул. Миру, 38 Михайлівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Михайлівка вул. Клубна, 86 Новолазарівський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с. Новолазарівка вул. Нова, 11 Великоолександрівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Великоолександрівка вул. Гагаріна, 33 Шевченківський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Шевченкове вул. Пігарьова, 7 Скобелевський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Скобелево вул. Центральна, 3 Лагодівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Лагодівка вул. Молодіжна, 9 Олександрівський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с. Олександрівка вул. Сонячна, 1 Новоданилівський фельдшерсь-ко-акушерський пункт, с-ще Новоданилівка вул. Центральна, Казанківський фельдшерсько-акушерський пункт, с-ще Казанка вул. Залізнична, 2 Кривоозерський район Курячелозівська сільська рада, с. Курячі Лози, вул. Леніна, 49 Б Тракторна бригада, с. Курячі Лози, пров. Клубний, 2 Курячелозівська амбулаторія, с. Курячі Лози, вул. Шевченка Красненьківська сільська рада, с. Красненське, вул. Польова, 30 Красненьківська загальноосвітня школа, с. Красненське, вул. Центральна, 17 Красненьківський сільський будинок культури, с. Красненське, вул. Центральна, 7а Ониськівська сільська рада, с. Оніськове, пров. Шкільний,3 Ониськівський сільський будинок культури, с. Оніськове, пров. Шкільний,3 Тридубська сільська рада, с. Тридуби, вул. Леніна, 105 Тридубський сільський будинок культури, с. Тридуби, вул. Леніна, 103 Тридубський дошкільний навчальний заклад, с. Тридуби, пров. Комсомольський Берізківська сільська рада, с. Берізки, вул.Радянська,26 Очеретнянська сільська рада, с. Очеретня, вул Космонавтів, 24 Багачівська сільська рада, с. Багачівка, вул. Горького, 21 Бурилівська сільська рада, с. Бурилове, вул. Садова, 59 Великомечетнянська сільська рада, с. Велика Мечетня, вул. Голембієвського, 69 Секретарська сільська рада, с. Секретарка, вул. Миру, 35а Луканівська сільська рада, с. Луканівка, вул. Бодні, 127 Ленінська сільська рада, с. Гойдаї (с. Леніне), вул. Центральна, 40 Маломечетнянська сільська рада, с. Мала Мечетня, вул. Цетральна, 100 Мазурівська сільська рада, с. Мазуріве, вул. Щербатого, 92 Кривоозерська селищна рада, смт. Криве Озеро, вул. 1 Травня, 15 Кривоозерська центральна районна лікарня, смт. Криве Озеро, вул. Шевченка, 57 Церква, смт. Криве Озеро, вул. Горького, 249 Церква Різдва Богородиці, смт. Криве Озеро, вул. Центральна, 121 Гуртожиток Кривоозерського професійного аграрного ліцею, смт. Криве Озеро, вул.Кірова 7 Берізківська сільська рада, с. Берізки, вул.Радянська, 26 (Р-75 Первомайськ–Тимкове) Миколаївський район Колишня Ольшанська лікарня, смт Ольшанське, вул. Шкільна, 35 Адмінбудівля КП "Ольшанське", смт Ольшанське, вул. Гагаріна Безводнянська сільської ради, с.Безводне, вул. Клубна, 1 а Колишній дошкільний навчальний заклад, с-ще Чумаки (с. Жовтневе), вул. Садова, 9 Сільський клуб с. Зелене, с.Зелене, вул. Радянська, 2 Їдальня, с.Шурине, вул. Поштова, 52 Веснянська сільська рада, с. Весняне, вул. Центральна, 6 Кир'яківська амбулаторія загаль-ної практики сімейного типу, с. Кир'яківка, вул. Новоселів, 54 Петровосолоніхівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Петровосолониха, ул.Зоряна,12-а Кіровська сільська рада, с. Зарічне (с.Кірове), вул. Шкільна,1 Ковалівська амбулаторія сімейного типу, с.Ковалівка, вул. Перемоги, 87-а Комсомольська сільська рада, с-ще Комсомольське, вул. Комсомольська, 49 в Кривобалківська сільська рада, с.Крива Балка, вул.Одеська, 8 Криничанська сільська рада, с. Кринички, вул.Перемоги, 2 б Надбузька сільська рада, с-ще Надбузьке, вул. П. Глазового (вул.Леніна), 1/1 Нечаянська сільська рада, с. Нечаяне, вул.Одеська,15 Петрівська сільська рада, с. Петрівка, вул. Леніна, 39 Колишній піонертабір с-ще Радісний Сад (с.Радсад), вул.Миру, 1а Радсадівська лікарня с-ще Радісний Сад (с.Радсад), вул.Радянська, 9 Степівська амбулаторія с. Степове, вул.Нова, 1а Трихатська сільська рада с. Трихати, вул.Радгоспна, 22 Улянівська сільська рада с. Михайлівка (с.Улянівка), вул. Радянська, 9 Улянівська амбулаторія с. Михайлівка (с.Улянівка), вул. А. Шептицького (вул.Радянська),17 Шостаківська сільська рада с. Шостаково, вул.Центральна, 45 Яснополянська сільська рада с. Ясна Поляна, вул.Центральна, 3 Новобузький район Територіальний центр соціального обслуговування (відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги), м. Новий Буг, площа Свободи, 34 Територіальний центр соціального обслуговування (відділення денного перебування), м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7 Новобузький районний будинок культури, м. Новий Буг, площа Свободи, 61 Територіальний центр соціального обслуговування (відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання), с. Баратівка, вул. Космонавтів,1 Баратівська амбулаторії загаль-ної практики сімейної медицини, с. Баратівка, вул. Космонавтів,1 Березнегуватський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Березнегуватське, пров. Березнегуватський, 6 Вільнозапорізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Вільне Запоріжжя, вул. Гагаріна, 1 Кам’янський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Кам’яне, вул. Комсомольська, 1 а Новомиколаївський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, 34 Новомихайлівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Новомихайлівка, вул. Центральна, 16 Новополтавська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Новополтавка, вул. Лікарська, 80 а Новоюр’ївський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Новоюр’ївка, вул. Пясетського, 42 Новохристофорівський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Новохристофорівка, вул. Центральна, 13 Софіївська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Софіївка, вул. Гагаріна, 3-Б Розанівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Розанівка, вул. Центральна, 5 Шевченківський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Шевченково, вул. Житловий масив, 9 Новоодеський район Адмінбудівся КП «Правопорядок», м. Нова Одеса, вул. Маслозаводська,7 Автовокзал ТДВ «Автомобиліст», м. Нова Одеса, вул.Кухарєва, 8 Адмінбудівля ринку «Альянс», м. Нова Одеса, вул.Кухарева, 38 Центр надання соціальних послуг населенню, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 185 Адмінбудівля КП «Новоодеський міський водоканал», м. Нова Одеса, вул. Центральна, 367 Підлісненська сільська рада, с. Підлісне, вул. Центральна, 16 Бузька сільська рада, с. Бузьке, вул. Центральна, 1 Новопетрівська сільська рада, с. Новопетрівське, вул. Центральна, 46 Троїцька сільська рада, с. Троїцьке, вул. Калініна, 23 Гур’ївська сільська рада, с. Гур’ївка, вул. Центральна, 31 Антонівська сільська рада, с. Антонівка, вул. Центральна, 16 а. Новошмидтівська сільська рада, с. Новошмидтівка, вул. Центральна, 26 Новосафронівський дошкільний навчальний заклад, с. Новосафронівка, вул. Колосовського, 11 Михайлівська загальноосвітня школа, с. Михайлівка, вул. Хомченко, 94 Дільничий фельдшерсько-акушерський пункт, с. Дільниче, вул. Л. Українки, 7 Воронцівська сільська рада, с. Воронцівка, вул. Сухацького, 15 Димівська сільська рада, с. Димівка, вул. Миру, 4 Сухоєланецька сільська рада, с. Сухий Єланець, вул. Каганова, 35 а Баловнянська сільська рада, с. Баловне, вул. Миру, 9 Кандибинська сільська рада, с. Кандибине, вул. Горького ,22 Костянтинівська сільська рада, с. Костянтинівка, вул. Гагаріна, 29 Себинська сільська рада, с. Себине, вул. Соборна,16 Очаківський район Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Куцуруб, вул. Очаківська, 114 Парутинський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Парутине, вул. Миколаївська, 26 Козирський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Козирка, вул. Очаківська, 92 Дмитрівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Дмитрівка, вул. Очаківська, 112 Рівненський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Рівне, вул. Набережна, 10 Кам’янківський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Кам’янка, вул. Набережна, 13 Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Солончаки Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Острівка Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Чорноморка Первомайський район Первомайська центральна районна лікарня, м. Первомайськ, вул. Луначарського, 28 Мигіївський коледж Миколаївського національного аграрного університету, с. Мигія вул. Перемоги, 2 Катеринківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Катеринка вул. Центральна, 1-А. Степківська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Степківка, вул. Головченко, 6 Грушівська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Грушівка, вул. Братів Лісовців, 85а Чаусовська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Чаусово 1, вул. Будівельна, 47 Софіївська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Софіївка, пров. Аптечний, 15 Кінецьпільська амбулаторія зага-льної практики сімейної медицини, с. Кінецьпіль , вул. Зелена, 7 Кумарська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Кумарі, вул. Центральна, 42а Довгопристаньська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Довга Пристань, вул. Комсомольська, 1 Підгороднянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, смт. Підгородна, вул. Комсомольська, 60/1 Кам’яномостівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Кам’яний Міст, вул. Леніна, 98 Романовобалківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Романова Балка, вул. Генерала Богданова, 9 Синюхинобрідська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Синюхин Брід, вул. Жовтнева, 18а Лисогорська амбулаторія загаль-ної практики сімейної медицини, с. Лиса Гора, вул. Шевченко, 1 Болеславчиковський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Болеславчик, вул. Колгоспна, 3 Кам’яномостівський фельд-шерсько-акушерський пункт, ст. Кам’яний Міст, вул. Заводська, 1 Лукашівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Лукашівка, вул. Садова, 46 Чаусовський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Чаусове 2, вул. Молодіжна, 9 Полтавський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Полтавка, вул. Зарічна, 10 Кримківський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Кримка, вул. Гречаного, 24 Кам’янобалківський фельд-шерсько-акушерський пункт, с. Кам’яна Балка, вул. Центральна, 16 Тарасівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Тарасівка, вул. Первомайська, 12 Підгірьївський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Підгір'я, вул. Набережна, 88 Снігурівський район Снігурівська центральна районна лікарня, м. Снігурівка, вул. 200-річчя Снігурівки (вул.Жовтнева), 1 Баратівська сільська амбулаторія, с. Баратівка (траса на Херсон) Олександрівська сільська рада, с. Олександрівка (траса на Херсон) Широківська сільська амбулатория, с. Широке (траса на Миколаїв) На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама