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Куда звонить, если вы застряли на трассе в снегу: полный список горячих линий "Укравтодора"

06.01.17 11:51Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

"Укравтодор" с учетом сложных погодных условий по всей Украине открыл "горячие линии" во всех областях

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, позвоните дежурному в вашей области. Вам обязательно окажут помощь! Звоните круглосуточно. Работают ссылки на мобильном", - заявили в "Укравтодоре".

"Горячие" телефоны по всем областям Украины

Винницкая область - +380 (432) 67 01 92

Волынская область - +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92

Донецкая область - +380 (62) 352 22 55 , Моб. +380 (095) 152 53 04

Днепропетровская область - +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90

Житомирская область - +380 (41) 247 05 34

Закарпатская область - +380 (31) 264 30 49

Запорожская область - +380 (61) 787 64 30, +380 (61) 787 54 35; +380 (50) 321 43 09;

Ивано-Франковская область - +380 (34) 254 93 03

Киевская область - +380 (44) 200 04 70

Кировоградская область - +380 (52) 237 90 57, +380 (52) 237 89 73

Луганская область - +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49

Львовская область - +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67

Николаевская область- +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41

Одесская область - +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58

Полтавская область - +380 (532) 222 18 93, +380 (50) 409 80 01

Ровенская область - +380 (36) 226 46 10,

Сумская область - +380 (542) 700 281, +380 (50) 307 56 92

Тернопольская область- +380 (35) 252 65 32, +380 (35) 252 65 32

Харьковская область - +380 (57) 336 79 33, +380 (57) 336 77 00

Херсонская область - +380 (55) 236 77 88, +380 (55) 236 77 66

Хмельницкая область - +380 (38) 278 32 59

Черкасская область - +380 (472) 71 45 34

Черновицкая область - +380 (37) 258 38 84

Черниговская область- +380 (46) 267 43 56, +380 (95) 271 43 74

Как сообщалось, что в пятницу, 6 января, синоптики предупредили об опасных погодных условиях по всей Украине. Сложнее всего будет в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

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