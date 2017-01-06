Куда звонить, если вы застряли на трассе в снегу: полный список горячих линий "Укравтодора" "Укравтодор" с учетом сложных погодных условий по всей Украине открыл "горячие линии" во всех областях "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, позвоните дежурному в вашей области. Вам обязательно окажут помощь! Звоните круглосуточно. Работают ссылки на мобильном", - заявили в "Укравтодоре". "Горячие" телефоны по всем областям Украины Винницкая область - +380 (432) 67 01 92 Волынская область - +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92 Донецкая область - +380 (62) 352 22 55 , Моб. +380 (095) 152 53 04 Днепропетровская область - +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90 Житомирская область - +380 (41) 247 05 34 Закарпатская область - +380 (31) 264 30 49 Запорожская область - +380 (61) 787 64 30, +380 (61) 787 54 35; +380 (50) 321 43 09; Ивано-Франковская область - +380 (34) 254 93 03 Киевская область - +380 (44) 200 04 70 Кировоградская область - +380 (52) 237 90 57, +380 (52) 237 89 73 Луганская область - +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49 Львовская область - +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67 Николаевская область- +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41 Одесская область - +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58 Полтавская область - +380 (532) 222 18 93, +380 (50) 409 80 01 Ровенская область - +380 (36) 226 46 10, Сумская область - +380 (542) 700 281, +380 (50) 307 56 92 Тернопольская область- +380 (35) 252 65 32, +380 (35) 252 65 32 Харьковская область - +380 (57) 336 79 33, +380 (57) 336 77 00 Херсонская область - +380 (55) 236 77 88, +380 (55) 236 77 66 Хмельницкая область - +380 (38) 278 32 59 Черкасская область - +380 (472) 71 45 34 Черновицкая область - +380 (37) 258 38 84 Черниговская область- +380 (46) 267 43 56, +380 (95) 271 43 74 Как сообщалось, что в пятницу, 6 января, синоптики предупредили об опасных погодных условиях по всей Украине. Сложнее всего будет в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама