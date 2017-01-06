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На Николаевщине работает телефон доверия

06.01.17 11:27Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты ОГА

Уважаемые граждане!

Если Вы нуждаетесь в предоставлении социальной поддержки, или Вам известны случаи, когда жителям области необходимая социальная помощь, необходимо получить ответы на вопросы, касающиеся социальной защиты населения или известны случаи нарушений, связанных с предоставлением социальных услуг, других видов социальной поддержки, с целью обеспечения реализации и гарантирования закрепленных Конституцией Украины прав на обращение в органы государственной власти, а также повышения эффективности работы органов государственной власти с обращениями граждан Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации просит звонить, отправлять письменные сообщения о фактах, требующих немедленного решения, улучшения работы учреждений социальной защиты, необходимости предоставления дополнительных разъяснений законодательства по социальным вопросам.

Адрес: 54003, г. Николаев, ул. 1 Военная, 2 (бывш. Акима)

Телефон доверия (0512) 24-11-69 работает с понедельника по пятницу включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Также сообщаем, что работает сайт Департамента

http://sotszahist.mk.ua

https://www.facebook.com/sotszahist/

Вы также можете обратиться за помощью в управление социальной защиты по месту жительства.

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Пятница, 06.01.2017

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