Верхний банер

В Аргентине обнаружили форму жизни возрастом почти 550 млн лет

06.01.17 15:39Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Научные сотрудники Национального совета научных и технологических исследований Аргентины нашли неподалеку от города Буэнос-Айрес окаменелые останки живого организма, предшественника современной фауны на Земле, возраст которого составляет 545 миллионов лет.

Это первый случай в истории, когда останки такой древности обнаруживаются на территории современной Латинской Америки.

Уникальная находка была сделана в процессе изучения горных пород в одном из золотодобывающих регионов страны - Серро Негро (в 350 километрах от аргентинской столицы).

«Мы нашли отпечаток организма, имеющий определенную структуру, однако мы точно пока не можем ответить на вопрос, относится он к животному или растению, так как для той эпохи как такового определения животного не существует», - прокомментировала уникальную находку Мария Арроуй, которая входила в группу геологов, сделавших открытие, – «Мы говорим обобщенно, что оно скорее всего принадлежит к растениям, однако и это не совсем верно. Для наиболее правильного понимания мы используем понятие биота».

Она уточнила, что геологи из Аргентины работали совместно с бразильскими коллегами.

«Совместно с нашими коллегами из Бразилии была проведена обширная и сложная работа по исследованию обнаруженных окаменелостей», - рассказала Арроуй – «Были найдены четкие отпечатки организмов, с более сложной структурой тела, чем характерна для одноклеточных водорослей того периода. По итогам комплексного анализа мы с коллегами пришли к заключению, что этот организм относится к докембрийским формам жизни начала эдиакарского периода».

Такого рода находки очень редки и в прошлом были обнаружены лишь на территории Канады, России, Китая, Австралии, Великобритании и Намибии. Представители эдиакарского периода до настоящего времени были задокументированы лишь в Парагвае и Бразилии, но окаменелости, найденные в Аргентине, оказались еще древнее.

Похожие новости

22.10.16 17:17В Хмельницком сорвали концерт Потапа и Насти Каменских

30.06.16 13:14Областные депутаты о «маленьком чуде» для Новоодесского района

10.04.11 11:44Налоговая: Малого и среднего бизнеса меньше не стало

04.06.10 09:09Возле школ могут возобновить торговлю спиртным и сигаретами

23.11.08 11:50Потап и Настя Каменских поругались из-за Сосо Павлиашвили!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 06.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:00Инаугурация президента Дональда Трампа 2017: все послы США покинут свой пост 20 января

15:46Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры в Украине с 10 января

15:39В Аргентине обнаружили форму жизни возрастом почти 550 млн лет

15:15Жена Караченцова в книге рассказала о трагедиях и издевательствах мужа

15:06Выезды из Николаева перекроют тяжелой военной техникой

14:53В Николаеве департамент ЖКХ просит сообщать о проблемных местах и авариях

14:30Птичий грипп атакует хозяйства Одесской области

14:25Миколаївщина: для боротьби зі стихією мобілізовано всі ресурси

14:07В Одессе для нуждающихся работают пункты обогрева, приюты и социальные столовые

14:06Выезды из Николаева перекроют тяжелой военной техникой

14:02В Беларуси убили настоятельницу православного монастыря родом из Украины

13:53Министры должны получать 100 тысяч гривен, - Геращенко

13:42Представлен первый ноутбук с тремя экранами

13:33Сумчанка получила три года за сепаратизм

13:00Николаевцев приглашают на праздник "Музыка Рождества"

12:40Спасатели рассказали, какими продуктами запасаться на случай сильных снегопадов

12:30В Николаеве мошенницы из Херсонской области продавали старикам «дефицитное медоборудование»

12:20Городские службы Николаева начали борьбу со снежными заносами на дорогах

12:03В Николаеве у мостов и на проспекте Богоявленском в снежную стихию будут дежурить трактора

11:59На дороги Миколаєва вийшов "сніговий патруль"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.12.16 16:072650

Жители Южноукраинска намерены перекрыть трассу "Ульяновка-Николаев", требуя выделить земельные участки воинам АТО

23.12.16 16:302210

Укртелеком повысил тариф на телефонную связь для юрлиц на 25%

23.12.16 16:522860

Новини Казанкiвщини

23.12.16 17:173960

С 1 января украинцев ждут новые тарифы на электричество

Самые читаемые

05.01.17 14:0053930

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2211840

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4010270

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:375550

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама