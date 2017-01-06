В Аргентине обнаружили форму жизни возрастом почти 550 млн лет

Научные сотрудники Национального совета научных и технологических исследований Аргентины нашли неподалеку от города Буэнос-Айрес окаменелые останки живого организма, предшественника современной фауны на Земле, возраст которого составляет 545 миллионов лет.

Это первый случай в истории, когда останки такой древности обнаруживаются на территории современной Латинской Америки.

Уникальная находка была сделана в процессе изучения горных пород в одном из золотодобывающих регионов страны - Серро Негро (в 350 километрах от аргентинской столицы).

«Мы нашли отпечаток организма, имеющий определенную структуру, однако мы точно пока не можем ответить на вопрос, относится он к животному или растению, так как для той эпохи как такового определения животного не существует», - прокомментировала уникальную находку Мария Арроуй, которая входила в группу геологов, сделавших открытие, – «Мы говорим обобщенно, что оно скорее всего принадлежит к растениям, однако и это не совсем верно. Для наиболее правильного понимания мы используем понятие биота».

Она уточнила, что геологи из Аргентины работали совместно с бразильскими коллегами.

«Совместно с нашими коллегами из Бразилии была проведена обширная и сложная работа по исследованию обнаруженных окаменелостей», - рассказала Арроуй – «Были найдены четкие отпечатки организмов, с более сложной структурой тела, чем характерна для одноклеточных водорослей того периода. По итогам комплексного анализа мы с коллегами пришли к заключению, что этот организм относится к докембрийским формам жизни начала эдиакарского периода».

Такого рода находки очень редки и в прошлом были обнаружены лишь на территории Канады, России, Китая, Австралии, Великобритании и Намибии. Представители эдиакарского периода до настоящего времени были задокументированы лишь в Парагвае и Бразилии, но окаменелости, найденные в Аргентине, оказались еще древнее.