После пропажи 95 старинных книг на $10 миллионов в львовской галерее ограничили посещение

По факту пропажи 95 книг из Львовской галереи искусств полиция открыла уголовное производство, а посещение самого музея было ограничено руководством.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

В сообщении указано, что производство открыто по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщают "Украинские Новости" в музее ограничили посещение посетителей.

По словам гендиректора Львовской галереи искусств Тараса Возняка, проверка наличия экспонатов не проводилась 8 лет. Фронтальная проверка на предмет исчезновения экспонатов завершилась 3 января.

Напомним, в результате инвентаризации в музее искусства древней украинской книги, входящей в состав львовской галереи, обнаружено исчезновение 95 кириллических книг, двух рукописей, а некоторые экспонаты были заменены.

Также Возняк сообщил журналистам, что стоимость украденных старинных книг на черном рынке может составить десятки миллионов долларов.