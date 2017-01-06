Важная информация о новой волне мобилизации

На военную службу будут призывать офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. В Генштабе заявили о призыве 4 тысяч не служивших офицеров запаса уже в феврале

Украинский Генштаб готовит призыв ранее не служивших в армии офицеров запаса в 2017 году. По словам начальника Главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины полковника Марка Андрусяка, планируют призвать около 4 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью Армия FM.

"Мы предусматриваем такой вид службы, как "военная служба по призыву лиц офицерского состава". Срок призыва - 18 месяцев", - отметил Андрусяк.

Офицеры запаса, не служившие в армии - это те украинские граждане, которые закончили военные кафедры, но не проходили военную службу и чей возраст не превышает 43 лет. По его словам, законодательством предусмотрено сохранение за призванными офицерами рабочего места и заработной платы. Таким образом, Генштаб надеется сформировать первичные офицерские должности, часть призывников в дальнейшем останутся на контракте, отметил Андрусяк, добавив, что эти офицеры после прохождения определенной подготовки также будут направлены на службу в зону АТО.

"Призыв будет проводиться ежеквартально, и первый набор будет в феврале", - подытожил он.

Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба Виктор Муженко пояснил, что призывая на службу "офицеров-срочников", планируют укомплектовать офицерские должности – как первичных, так и на уровне органов военного управления.

"Нам необходимо систематизировать данные об офицерах запаса, способных проходить военную службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса. Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тыс. человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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