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Заработал единый региональный Web-портал административных услуг Николаевской области

05.01.17 15:50Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации Алексея Савченко «О внедрении информационной системы «Единый региональный Web-портал административных услуг Николаевской области» с 3 января 2017 года начал свою работу Портал административных услуг Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что портал состоит из двух сайтов: внутреннего и внешнего. На внутреннем сайте происходит взаимодействие администраторов ЦНАП с субъектами предоставления услуг (органами исполнительной власти и местного самоуправления).

Внешний сайт предназначен для конечных пользователей Портала - юридических и физических лиц, обращающихся за получением административных услуг.

Адрес внешнего сайта в сети Интернет: http://e-admin.mk.gov.ua

Использование сети Интернет обеспечивает дистанционный доступ субъектов обращений к полной, актуальной и достоверной информации. Оформление и структура внешнего сайта нацелена на удобство и понятность для пользователей.

Портал обеспечивает доступ субъектов обращений к информации:

информация о ЦНАП, обслуживаемых в Портале, в том числе их адреса и графики работы,
ссылки на нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление административных услуг,
информация о процедурах получения административных услуг, в том числе: исчерпывающие перечни необходимых документов, сроки предоставления услуг, основания для отказов и тому подобное.

Предусмотрено разноплановое группирование услуг, разные пути поиска и пользования.

После регистрации на сайте пользователь получает доступ к персональному "Электронному кабинету", из которого он может:

обратиться за консультацией к специалистам ЦНАП и субъектам предоставления административных услуг;
записаться на прием в ЦНАП с помощью электронной очереди;
отслеживать в режиме он-лайн состояние прохождения документов по своим делам;
заказать уведомление об изменениях в состоянии дела на электронный адрес или мобильный телефон;
хранить электронные копии личных документов, выданных административных актов и документов разрешительного характера/отказов
самостоятельно формировать документы, необходимые для получения административных услуг.

Внутренний и внешний сайты синхронизированы, благодаря чему любые изменения в законодательстве, в перечне документов для получения услуг, в прохождении процедур предоставления услуг и т.д., внесенные администраторами ЦНАП внутреннего сайта, мгновенно становятся доступными для просмотра пользователям внешнего сайта. Следовательно, не возникает потребности в дополнительных рабочих местах для внесения информации на внешний сайт.

На внутреннем сайте происходит документооборот между ЦНАП и субъектами предоставления административных услуг.

-Администратор ЦНАП принимает от заявителя документы, заводит дело, определяет последовательность шагов, необходимых для предоставления услуги в соответствии с регламентом (технологической карты).

-После регистрации дела на портале администратор ЦНАП направляет необходимые документы субъекту предоставления услуги, и на портале появляется запрос на рассмотрение этих документов.

-Субъект предоставления услуги отвечает на запрос, и на портале появляется информация о предоставляемом документе или мотивированный отказ.

Вся эта информация доступна заявителю в его персональном кабинете.

Портал административных услуг Николаевской области является официальным источником информации о предоставлении административных услуг.

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