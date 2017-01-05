Верхний банер

Стали известны зарплаты Гройсмана и министров

05.01.17 16:10Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров

Зарплаты главы правительства Владимира Гройсмана и министров составляют около 35 тысяч гривень.

Об этом государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко сообщил в эфире "Громадське радіо".

По его данным, Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками 35 тысяч гривень, министры получат примерно такие же зарплаты.

По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень в месяц, руководители департаментов – от 12 до 15 тысяч гривень.

Государственный секретарь также сообщил, какая зарплата ему назначена.

"У меня оклад 13 тысяч гривень. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет – это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения, – правительство", – отметил госсекретарь.

С надбавками он получать около 20 тысяч гривень.

Похожие новости

05.10.16 13:19"Типун вам на язык!" - премьер-министр Гройсман коллегам

02.12.14 09:47У Петра Порошенко слили фамилии претендентов на министерства

25.07.14 10:50Гройсман назначен временным премьером

11.03.14 21:13Деньги - регионам

09.02.12 09:56Янукович назначил Саламатина министром обороны

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 05.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:41Николаевских водителей просят в непогоду не выезжать без надобности

16:33Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле

16:25Сотрудники районных казначейств Николаевщины вышивали карту Украины

16:10Стали известны зарплаты Гройсмана и министров

15:50Заработал единый региональный Web-портал административных услуг Николаевской области

15:42Разыскиваются свидетели аварий, в которых погибли люди

15:30Директорам школ и главврачам разрешили не заполнять е-декларации

15:18СБУ призывает жителей Николаевщины к бдительности

15:072017-й - год Верблюда: время собирать камни и делать запасы

14:52Николаевский «Центр защиты животных» просит о помощи

14:44Рождественский аврал на Николаевщине: дороги перекроют, рожениц - госпитализируют

14:31В николаевском спецпорту "Октябрьск" объявили о начале ледовой кампании

14:15За прошедшую неделю в Украине от гриппа умерли шесть человек, в том числе - и на Николаевщине

14:00Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

13:49Начальница управления культуры Николаева просит горожан не критиковать елку

13:38На Николаевщине под колесами пассажирского поезда погиб человек

13:26Умер первый командир отряда пилотов легендарного "Бурана"

13:11Николаевские "зважені та щасливі" нашли свою любовь

13:00Стихия придет в Николаевскую область раньше, чем предполагалось

12:47На Николаевщине обворовали питейное заведение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.12.16 16:472880

В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

22.12.16 17:262460

Полиция Берлина знала подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку

22.12.16 17:482560

Миколаївська облрада прийняла бюджет області на 2017 рік

22.12.16 18:002560

Путин объяснил отсутствие охраны у посла России во время убийства в Анкаре

Самые читаемые

31.12.16 15:2210670

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409730

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:466980

Троллейбус везет в детство

30.12.16 13:395050

Что подарить маме на Новый год

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама