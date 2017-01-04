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Увага! Діють пункти допомоги!

04.01.17 18:57Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

ШАНОВНІ МИКОЛАЇВЦІ! ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЯ ЗАГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ВІД ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ В МІСТІ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ ПУНКТИ ДОПОМОГИ:

ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН

вул. Кругова, 47, т.56-06-92, 56-11-08, трамвай № 6, вул. 3 Лінія; тролейбус № 5 вул. Будівельників (кінцева зупинка).

ПУНКТ ОБІГРІВУ ТА НОЧІВЛІ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН

ПР. мИРУ, 2А (бомбосховище біля будинку побуту «Ювілейний»), трамвай № 6,7, зуп. ринок «Колос», тролейбус № 2 зуп. «Будівельників»

ПУНКТИ ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ВИДАЧІ ОДЯГУ

Заводський район: вул. Кузнецька, 1, тел. 47-71-22;

Інгульський район: вул. 12 Поздовжня, 50-А, тел. 21-20-48; вул. Кругова, 47, тел. 56-06-92 (центр реінтеграції бездомних громадян);

Корабельний район: вул. Металургів, 8, тел. 64-59-98;

Центральний район: вул. Шевченка, 19-А, тел. 47-59-93.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

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Среда, 04.01.2017

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