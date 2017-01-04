В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

Управление по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета объявляет конкурс проектов и мероприятий, разработанных общественными организациями и институтами гражданского общества

Управление по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета объявляет конкурс проектов и мероприятий, разработанных общественными организациями и институтами гражданского общества, направленных на выполнение разделов 2,3,6,7,8,10 Перечня задач и мероприятий Программы «Молодежь» на 2016-2018 годы, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета.

Срок реализации проектов и мероприятий с 20.02.2017 г. до 15.05.2017 г.

Проведение Конкурса предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2011 № 1049 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка» (с изменениями и дополнениями), а также Положением «О проведении в г.Николаеве конкурса по определению проектов и мероприятий, разработанных институтами гражданского общества, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета» утвержденное решением исполкома городского совета от 28 февраля 2014 № 199 (с изменениями) .

Конкурс проводится в рамках программы «Молодежь» на 2016-2018 годы утвержденной решением Николаевского городского совета от 05.04.2016 № 4/12 (с изменениями) в целях реализации государственной политики в части оказания поддержки общественным организациям и институтами гражданского общества в 2017 году для реализации программ, направленных на социальное становление и развитие молодежи.

Начало приема проектных предложений - 03.01.2017 г.

Окончательный срок приема проектных предложений - 03.02.2017 г. до 14:00.

Для участия в Конкурсе общественными организациями и институтами гражданского общества необходимо подать в указанный период времени полностью заполненную аппликационную форму проектного предложения со всеми приложениями.

С перечнем документов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Проектные предложения, поданные позже конечного срока или не в полном объеме, рассматриваться не будут.

Приоритет будет предоставляться тем проектам и мероприятиям, которые направлены на выполнение вышеуказанных разделов Перечня задач и мероприятий Программы «Молодежь» на 2016-2018 годы и тем проектам и мероприятиям, которые будут проводиться в отдаленных районах города.

Заполненные заявки для участия в конкурсе необходимо подавать в письменном и электронном виде в отдел молодежной политики и работы с общественными организациями управления по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета по адресу: г.Николаев, ул. Инженерная, 1, каб. №102 тел: 37 56 80 (e-mail: otd.molod.mk@ukr.net).