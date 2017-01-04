Школярв з Миколаївщини зустрінуть Різдво в Галичині

Різдво єднає Україну

В цьому році відновилися традиційні поїздки школярів Миколаївщини на святкування Різдвяних свят в Галичині, що їх організовує Народний Рух України спільно з фондом "Дітям України". Дитяча дипломатія, як ніщо інше єднає українців. В цьому році близько 50 дітей з Снігурівського району, школи ім. Олега Ольжича,інших шкіл міста та знімальна група каналу «Миколаїв» зустрінуть Святий вечір у Надвірнянському районі Іванофранківської області та Городоцькому районі Львівської області.

Школярі з Миколаївщини відсвяткують Різдвяні свята в родинах своїх ровесників у селах Івано-Франківської та Львівської областей за сприяння керівництва цих областей. Вони там познайомитися з різдвяними традиціями, що бережно зберігаються у галицькому краї. Стануть учасниками святкових богослужінь, а також разом із своїми новими друзями відчують таїнство святої вечері та посмакують смачної куті та долучаться до колядницьких гуртів та вертепів,. Делегація відправиться з Миколаєва 4 січня потягом Херсон-Львів. Особлива подяка за сприяння у виділенні додаткових місць народному депутату Віктору Кривенку, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну та керівництву Укрзалізниці.

Обласна організація Народного Руху України організовує поїздки на святкування Різдвяних свят у Галичину починаючи з 1991 року, їх учасниками стали більше 10 тисяч школярів нашого краю. Дитяча дипломатія, започаткована Рухом на зорі нашої державності продовжує діяти, єднаючи Україну в єдину родину.