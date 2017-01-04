Верхний банер

Минувший год побил рекорды по количеству обращений украинцев в Европейский суд

04.01.17 10:17Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Четверть от общего количества заявлений в ЕСПЧ в 2016 году пришлось на Украину

Данные обнародовала в своей статье для «Зеркала недели» эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук. В частности, она проанализировала статистику заявлений против Украины в Европейский Суд по правам человека за последние 10 лет.

«В период 2006-202 годов количество заявлений против Украины в ЕСПЧ в процентном соотношении колебалось на уровне 6,8-8,5 от общего количества завялений, поданных в этот суд. С 2013 года наблюдается рост – 13,3%. Далее: 2014-й – 19,5%, 2015-й – 21,4% заявлений. 2016-й год становится «рекордным» - уже к осени этот показатель достиг 24,4%! То есть фактически четверть заявлений в ЕСПЧ – против государства Украина».

По приведенному показателю Украина находится рядом с Россией и Турцией.

Резкий рост обращений граждан Украины в ЕСПЧ Ставнийчук объясняет значительным сужением прав и свобод в Украине, в частности – параличом судебной системы и ослаблением адвокатуры на фоне значительного усиления органов прокуратуры.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 04.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:32Во время празднования Нового года в Украине обошлось без происшествий, - МВД

11:20В Украине запрещены книги антиукраинского содержания

10:49Школярв з Миколаївщини зустрінуть Різдво в Галичині

10:35На Николаевщине утонула 13-летняя девочка

10:17Минувший год побил рекорды по количеству обращений украинцев в Европейский суд

09:58На людной площади упала главная елка Переяслав-Хмельницкого

09:41Кражи, наркотики, оружие, - оперативная информация по Николаевской области

09:32На Николаевщине с железнодорожных путей крадут болты

09:13В Британии выдвинули новую версию гибели "Титаника"

08:40Сетевые аферисты облапошили жителей Николаевской области на 60 тысяч гривен

08:19"Майн кампф" Гитлера бьет хиты книжных продаж в Германии

08:02Сегодня по Украине пронесется штормовой ветер

 03.01

20:38Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

20:02Чем вам мешает русский язык? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

19:46Святки в 2017 году: когда начинаются, традиции, приметы, обычаи

19:45Новогодний " подарок" от ROSHEN.

19:30Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки

19:23На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

19:00"В следующем году Украина вернет Донбасс" - Георгий Тука

18:42В США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.12.16 11:472340

На Николаевщине пенсионер, заподозрив жену в измене, угрожал ей ружьем

21.12.16 12:002100

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

21.12.16 12:132280

В Николаевскую область пришла снегоуборочная техника, но выполнять свои функции она не может, - депутат облсовета

21.12.16 12:282930

Владислав Чайка награжден медалью Национальной гвардии Украины

Самые читаемые

21.12.16 16:0611160

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

31.12.16 15:229460

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:408820

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547220

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама