Минувший год побил рекорды по количеству обращений украинцев в Европейский суд

Четверть от общего количества заявлений в ЕСПЧ в 2016 году пришлось на Украину

Данные обнародовала в своей статье для «Зеркала недели» эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук. В частности, она проанализировала статистику заявлений против Украины в Европейский Суд по правам человека за последние 10 лет.

«В период 2006-202 годов количество заявлений против Украины в ЕСПЧ в процентном соотношении колебалось на уровне 6,8-8,5 от общего количества завялений, поданных в этот суд. С 2013 года наблюдается рост – 13,3%. Далее: 2014-й – 19,5%, 2015-й – 21,4% заявлений. 2016-й год становится «рекордным» - уже к осени этот показатель достиг 24,4%! То есть фактически четверть заявлений в ЕСПЧ – против государства Украина».

По приведенному показателю Украина находится рядом с Россией и Турцией.

Резкий рост обращений граждан Украины в ЕСПЧ Ставнийчук объясняет значительным сужением прав и свобод в Украине, в частности – параличом судебной системы и ослаблением адвокатуры на фоне значительного усиления органов прокуратуры.