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В Матвеевском лесу проведут флеш-моб в защиту зеленых насаждений

03.01.17 07:30Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 3 января, николаевцев приглашают зажечь гирлянды в Матвеевском лесу. Об этом пишут активисты в социальной сети Facebook.

К акции приглашают присоединиться всех желающих: нужно лишь прихватить свою гирлянду. Собираются все в 15:00 возле церкви в Матвеевке (на карте обозначено стрелкой). Место проведения — голубой прямоугольник. Четырехугольная звезда — место заезда в лес. Красный прямоугольник — место посадки дубов, ориентир для тех, кто был на прошлой акции.

Организаторы уточнили, что целью такого флеш-моба является защита хвойных насаждений от вырубки на новогодние праздники.

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