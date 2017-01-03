В Матвеевском лесу проведут флеш-моб в защиту зеленых насаждений

Сегодня, 3 января, николаевцев приглашают зажечь гирлянды в Матвеевском лесу. Об этом пишут активисты в социальной сети Facebook.

К акции приглашают присоединиться всех желающих: нужно лишь прихватить свою гирлянду. Собираются все в 15:00 возле церкви в Матвеевке (на карте обозначено стрелкой). Место проведения — голубой прямоугольник. Четырехугольная звезда — место заезда в лес. Красный прямоугольник — место посадки дубов, ориентир для тех, кто был на прошлой акции.

Организаторы уточнили, что целью такого флеш-моба является защита хвойных насаждений от вырубки на новогодние праздники.