20.12.16 09:292280
В Одессе появилась новая набережная
|03.01.17 08:40
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В канун Нового Года завершилось строительство новой набережной на пляже "Ланжерон". Об этом сообщает "УСИ".
На набережной провели новые коммуникации и установили 18 фонарей.
Асфальтное покрытие заменили на тротуарную плитку и высадили деревья, а также подготовили лунки для новых саженцев. Также планируется организовать новую детскую площадку.
Все работы проведены за счет коммунального предприятия и предпринимателей, работающих на Ланжероне.