В Одессе появилась новая набережная

В канун Нового Года завершилось строительство новой набережной на пляже "Ланжерон". Об этом сообщает "УСИ".

На набережной провели новые коммуникации и установили 18 фонарей.

Асфальтное покрытие заменили на тротуарную плитку и высадили деревья, а также подготовили лунки для новых саженцев. Также планируется организовать новую детскую площадку.

Все работы проведены за счет коммунального предприятия и предпринимателей, работающих на Ланжероне.