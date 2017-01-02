19.12.16 17:502880
Файлообменник EX.UA возобновил работу с платным доступом
|02.01.17 13:13
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Крупнейший украинский файлообменник EX.UA восстановил работу, но уже на новом домене. Об этом сообщается на стартовой странице портала EX.UA.
"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов. Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сервис на новом домене будет поддерживать:
Анонимный обмен файлами любого формата и размера;
Автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания;
Срок хранения объекта с файлами составляет 7 дней, с момента создания ключа;
Система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов;
Данный набор функций является базовым и будет расширяться. В течении двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания.
Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1ТБ в месяц.
Напомним, 16 ноября, крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д).
Позже сообщалось, что сервис EX.ua решил продлить свою работу до 31 декабря 2016 года для того, чтобы пользователи успели перенести личные архивы.