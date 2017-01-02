Рейтинг городов Украины: где жить хорошо. Николаев - самый грязный

Винница и Харьков — чистые, Черновцы — ­безопасные, а в Луцке лучшая спортивная инфраструктура

В Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах — Запорожье и Кропивницкий. "Сегодня" проанализировала список и узнала, где и почему в Украине жить хорошо.

Рейтинг составили по результатам опроса сайта бесплатных объявлений olx.ua. Всего были опрошены 33 тысячи украинцев. Они ставили баллы (от 1 до 7) по десяти критериям: чистота города, удобство транспортной инфраструктуры, робота коммунальных служб, доброжелательность жителей, стоимость жизни...

Максимальное количество очков, которые мог набрать тот или другой город, ограничивалось 70, однако высший балл ни один населенный пункт не получил. Ближе всех к максимальному показателю приблизилась Винница, набрав "полтинник" — город стал лучшим в шести категориях. Его считают самым чистым в стране, а винничан — самыми отзывчивыми. "Серебро" получил Луцк с лучшей, по мнению украинцев, спортивной и развлекательной инфраструктурой. На третьем месте — Харьков. Замкнули первую пятерку Ровно и Львов.

А вот среди аутсайдеров рейтинга — Запорожье с плохой экологией и Днепр, где украинцев не устраивает дефицит спортивных и культурных заведений. Третье место с конца поделили Житомир и Херсон. Там отмечены проблемы с экологией, безопасностью и инфраструктурой.

ОСОБЕННОСТИ. "Сегодня" узнала у составителей рейтинга особенности некоторых городов. Так, по мнению респондентов, хуже всего к соседям относятся в Житомире и Ивано-Франковске — они стали одними из самых недружелюбных, а самыми грязными городами украинцы назвали Херсон и Николаев. Вместе с тем лучшая инфраструктура для детей — в Виннице и Харькове, а самым безопасным признали Черновцы.

НЕ ПО ДЕНЬГАМ. Эксперты отмечают одну интересную деталь: место города в рейтинге не зависит от средней зарплаты в регионе. Так, к примеру, Киев, где традиционно самые высокие зарплаты, оказался только на 9-й позиции, хотя средний оклад в столице почти вдвое выше, чем в Виннице — 8751 грн против 4379 грн (данные Госстатистики на октябрь 2016 года). При этом первая тройка по этому показателю серьезно уступает главным аутсайдерам: если в Запорожье получают в среднем 5,3 тыс. грн, то в Тернополе всего 3,7 тыс. грн. Экономист Александр Охрименко считает, что сказывается ситуация с инфраструктурой и средствами, которые на нее тратятся. "Здесь однозначно выигрывают небольшие города, что видно на примере Винницы, где за инфраструктурой просто легче следить. Тот же Киев в этом плане очень сильно раздут, да еще и поделен на два берега", — резюмирует он.