В Николаев приехал Вифлеемский огонь (ВИДЕО)

1 января в Николаев прибыл Вифлеемский огонь, возгоревшийся на месте рождения Иисуса Христа.

Как сообщает МедиаИнфо , чудесный огонь николаевцам привезли члены Национальной скаутской организации Украины «Пласт». Лампадку они отдали их рук в руки Митрополиту Николаевскому и Богоявленскому Владимиру (УПЦ КП) после завершения воскресной литургии в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей матери, что на ул. Садовой. После краткого праздничного слова, все прихожане смогли зажечь свечу с Огнем Мира и отнести ее осторожно, чтобы не погасла, домой — наполнить жилище теплом Вифлеемской звезды.

По традиции Вифлеемский огонь мира поддерживается до 19 января, до праздника Крещения Господня.