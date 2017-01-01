В Финляндии начали эксперимент с соцобеспечением бездомных

Около двух тысяч безработных будут получать почти 600 долларов в месяц на свои нужды.

Правительство Финляндии начало новый эксперимент в области социального обеспечения.

С 1 января некоторым безработным будет обеспечен гарантированный минимальный доход за счет государства - без каких бы то ни было условий.

Около двух тысяч безработных будут получать почти 600 долларов в месяц на свои нужды. При этом от них не будут требовать демонстрировать, что они активно ищут работу. Цель эксперимента - выяснить, найдут ли эти люди работу быстрее, чем те, кто получает традиционные пособия.

Критики этого начинания утверждают, что если оно будет распространено на все население Финляндии, то это будет стоит огромных денег, а также что значительная часть денег из казны попадет в карман людям, которые могут обеспечить себя самостоятельно.