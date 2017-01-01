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Гастрономическая карта Украины (инфографика)

01.01.17 14:27Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Украинцы - приветливый и гостеприимный народ, умеющий накормить так, чтобы гостям щедрый стол запомнился надолго. Поэтому в агенстве "Укринформ" подготовили инфографику о гастрономическую карту Украины.

Север Украины

Эти края славятся урожаем картофеля, который в значительной мере влияет на рацион местной кухни. Коронное блюдо Полесья - деруны или драники. В Черниговской области искусно готовят жаркое в горшочках с картофеля, квашеной капусты и мяса. А на десерт - пирожки с калиной, ведь регион богат ягодами. На Сумщине также любят жаркое, но здесь с картофелем закладывается и мясо, и печень. А борщ здесь готовят со свининой и на свекольном квасе. Киев же уже много лет славится своими котлетами по-киевски.

Юг Украины

Юг, где Днепр впадает в Черное море, - это край рыбаков, а следовательно и различных рыбных блюд. Так вот бычки не только подают вялеными к пиву, в Одессе из них готовят биточки: тесто смешивается с измельченной рыбой и жарится на масле. Гораздо сложнее приготовить рыбу-фиш: нужно аккуратно снять кожицу, очистить от костей, измельчить, нафаршировать и запечь. На Николаевщине рыбу консервируют, добавляя томат, или варят уху с томатным соком. Херсон славится своими овощами, особенно баклажанами. Здесь их и жарят, и консервируют, и даже делают икру. Крым славится лагманом и долмой: лапшой с кусочками мяса и маленькими голубцами в виноградных листьях. Наваристый капустник готовят в Запорожье. Приазовья славится блинами - это тонкое дрожжевое тесто с маслом и сырной начинкой, сворачиваемое в рулет.

Центральная Украина

Борщ в Украине везде варят по-разному. В Черкасской области к нему обязательно подают ароматные пампушки с чесноком. Кировоградщина сможет удивить разнообразием вареников и начинок к ним: с картофелем, грибами, мясом, печенью, капустой. Также стоит попробовать крученыки - небольшие мясные рулетики с начинкой из фарша, паштета, чернослива с орехами. Полтавщина славится клецками и пирожными. В Днепропетровске, как и в Одессе, очень любят готовить форшмак, а из свежей рыбы из Днепра готовят уху по-днепровски с лещем. В Винницкой области готовят бигос - блюдо из тушеной кислой капусты с мясом и грибами. Также очень популярны рубцы - суп из говяжьего рубца, который приправляют корнями, сыром и специями.

Восточная Украина

На Донбассе знают около 50 рецептов окрошки, каждый найдет рецепт на свой вкус. А к окрошке можно попробовать рульку - заднюю часть свиной ноги, которую натирают солью и специями, а затем запекают в тесте. Фарш из свинины и говядины, который раскладывают на куске полотна, а сверху добавляют омлет и большие вареные моркови - таким блюдом вас угостят на Луганщине. В настоящий слободской борщ, который готовят на Харьковщине, кладут фасоль и мясные фрикадельки. А на второе - гречаныки: мясные тефтели с гречкой.

Западная Украина

На Прикарпатье к столу подают бануш - густую кашу из кукурузной крупы, приправленную сметаной, подают горячей с обжаренным беконом и брынзой. Карпаты - это край белых грибов и здесь мастерски умеют варить вкусную грибную юшку со сметаной. Чинахи - блюдо наподобие жаркого, которым вас угостят на Буковине. Также в Черновицкой области стоит попробовать домашнюю брынзу и традиционную кукурузную кашу - мамалыгу.

На Закарпатье очень популярное блюдо бограч, которое пришло к нам с венгерской кухни. Берется гуляш, приправляется корнями и карпатским травами, и все это варится в котелке. А завиванцами на Закарпатье называют мясные рулеты из говядины со смесью вареных яиц, соленого огурца, шпика и сырого тертого картофеля. Также Западная Украина славится многообразием домашних колбас.

Мазурики по-волынски - это домашние колбаски из индейки, сливочного масла и сыра. В этом регионе стоит попробовать и полесские вергуны - деликатные изделия из теста, которые жарят в масле. Замечательные венские рулеты - струдли хорошо готовят во Львове. На Ровенщине популярны картопляныки (или зразы) и мацыки - вяленое мясо в кендюхе, вычиненном свином желудке. Мачанка - это густой суп с мясом, зажаркой из муки, лука, молотого сладкого перца, и готовят его на Тернопольщине. Картофельную колбасу любят в Хмельницкой области: начиняют свиные кишки тертой сырой картошкой и запекают в печи.

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Воскресенье, 01.01.2017

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