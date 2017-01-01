Гуляй, Николаев! Список праздничных мероприятий Николаевцев и гостей города в эти новогодние и рождественские дни ждет большая культурная программа. Предлагаем вашему вниманию список праздничных мероприятий 1-8 января 11:00, 13:00 Театр-Детям. Музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» (Николаевский академический художественный русский драматический театр, улица Никольская, 50, вход с улицы Адмиральской) 2 января 12:00 Праздничная концертная программа Городского дворца культуры «Корабельный» «С перезвоном на порог уж ступает Новый Год» у Главной городской елки (Соборная площадь) 3 января 11:00 Новогодний спектакль «Снежная королева» (Дом творчества детей и юношества Ингульского района, улица Космонавтов, 128-а) 12:00 Празднично-рекламная акция компании ООО «Кока Кола Украина Лимитед» у Главной городской елки с поздравлениями от Санта Клауса, играми и подарками (Соборная площадь) 4 января 12:00 Анимационно-развлекательная детская программа Детского городка «Сказка» «В Новый Год…» у Главной городской елки (Соборная площадь) 5 января 12:30 Театрализованная детская игровая программа Городского дворца культуры и искусств «Три праздника в гости» у Главной городской елки (Соборная площадь) 6 января 12:00 Праздничная детская игровая программа «Новогодний переполох» Николаевского городского дворца культуры «Корабельный» у Главной городской елки (Соборная площадь) 16:00 Игровая программа ОП НФ КНУКиИ 16:30 Фольклорный праздник «Развлечения накануне Рождества» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) 7 января 12:00 Рождественская концертная программа «Николаев колядует» с участием творческих коллективов Терновского и Матвеевского домов культуры у Главной городской елки (Соборная площадь) 16:00 Фольклорный праздник «Рождественская мистерия» 16:30 Игровая программа «Пираты» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) 8 января 12:00 Праздничная программа «С Рождеством Христовым! Святые и чистые песнопения» (Малокоренихский дом культуры, улица Клубная, 10) 12:00 Праздничная концертная программа для детей и взрослых у Главной городской ёлки с участием народного хора «Заряница» Городского дворца культуры "Молодежный" (Соборная площадь) 16:00 Игровая программа «Космос» 17:00 Концертная программа «Чудеса случаются» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) 9 января 12:00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Рождественские встречи» с участием Детского городка «Сказка» и творческих коллективов дома культуры Большой Коренихи у Главной городской елки (Соборная площадь) 11 января 11:00 Вертепное действо “Кукольный театр приглашает на праздник!” (Дом детского и юношеского творчества Заводского района, улица Корабелов, 18) 13 января 15:00 Благотворительный концерт «Зимняя фантазия» для детей-инвалидов (Центр социально-психологической реабилитации, улица Новобугская, 97) 16:00 Игровая программа Николаевского колледжа культуры и искусств 17:00 Шоу-программа «Королевский рыцарский турнир Зимовки» (Городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) 17:00 Фольклорный праздник. Украинские вечерницы «Добрый праздник в дом приходит» (Малокоренихский дом культуры, улица Клубная, 10) 14 января 12:00 Театрализованная детская игровая программа у Главной городской елки «Новогодье в птичьей семье» (Соборна площадь) 15:30 Игровая программа ОП НФ КНУКиИ 16:00 Концертная программа с участием творческих коллективов Городского дома учителя 17:00 Новогодняя сказка «Гадкий утенок» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) 15 января 12:00 Праздничная развлекательная программа у Главной городской елки с участием творческих коллективов Николаевского колледжа культуры и искусств (Соборная площадь) 15:30 Игровая программа 16:00 Концертная программа «Чудеса случаются» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) 20 января 16:00 Концертная программа «Зимнее настроение» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1) На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама