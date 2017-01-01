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Гуляй, Николаев! Список праздничных мероприятий

01.01.17 09:16Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Николаевцев и гостей города в эти новогодние и рождественские дни ждет большая культурная программа. Предлагаем вашему вниманию список праздничных мероприятий

1-8 января

11:00, 13:00 Театр-Детям. Музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» (Николаевский академический художественный русский драматический театр, улица Никольская, 50, вход с улицы Адмиральской)

2 января

12:00 Праздничная концертная программа Городского дворца культуры «Корабельный» «С перезвоном на порог уж ступает Новый Год» у Главной городской елки (Соборная площадь)

3 января

11:00 Новогодний спектакль «Снежная королева» (Дом творчества детей и юношества Ингульского района, улица Космонавтов, 128-а)

12:00 Празднично-рекламная акция компании ООО «Кока Кола Украина Лимитед» у Главной городской елки с поздравлениями от Санта Клауса, играми и подарками (Соборная площадь)

4 января

12:00 Анимационно-развлекательная детская программа Детского городка «Сказка» «В Новый Год…» у Главной городской елки (Соборная площадь)

5 января

12:30 Театрализованная детская игровая программа Городского дворца культуры и искусств «Три праздника в гости» у Главной городской елки (Соборная площадь)

6 января

12:00 Праздничная детская игровая программа «Новогодний переполох» Николаевского городского дворца культуры «Корабельный» у Главной городской елки (Соборная площадь)

16:00 Игровая программа ОП НФ КНУКиИ

16:30 Фольклорный праздник «Развлечения накануне Рождества» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

7 января

12:00 Рождественская концертная программа «Николаев колядует» с участием творческих коллективов Терновского и Матвеевского домов культуры у Главной городской елки (Соборная площадь)

16:00 Фольклорный праздник «Рождественская мистерия» 16:30 Игровая программа «Пираты» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

8 января

12:00 Праздничная программа «С Рождеством Христовым! Святые и чистые песнопения» (Малокоренихский дом культуры, улица Клубная, 10)

12:00 Праздничная концертная программа для детей и взрослых у Главной городской ёлки с участием народного хора «Заряница» Городского дворца культуры "Молодежный" (Соборная площадь)

16:00 Игровая программа «Космос» 17:00 Концертная программа «Чудеса случаются» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

9 января

12:00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Рождественские встречи» с участием Детского городка «Сказка» и творческих коллективов дома культуры Большой Коренихи у Главной городской елки (Соборная площадь)

11 января

11:00 Вертепное действо “Кукольный театр приглашает на праздник!” (Дом детского и юношеского творчества Заводского района, улица Корабелов, 18)

13 января

15:00 Благотворительный концерт «Зимняя фантазия» для детей-инвалидов (Центр социально-психологической реабилитации, улица Новобугская, 97)

16:00 Игровая программа Николаевского колледжа культуры и искусств 17:00 Шоу-программа «Королевский рыцарский турнир Зимовки» (Городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

17:00 Фольклорный праздник. Украинские вечерницы «Добрый праздник в дом приходит» (Малокоренихский дом культуры, улица Клубная, 10)

14 января

12:00 Театрализованная детская игровая программа у Главной городской елки «Новогодье в птичьей семье» (Соборна площадь)

15:30 Игровая программа ОП НФ КНУКиИ 16:00 Концертная программа с участием творческих коллективов Городского дома учителя 17:00 Новогодняя сказка «Гадкий утенок» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

15 января

12:00 Праздничная развлекательная программа у Главной городской елки с участием творческих коллективов Николаевского колледжа культуры и искусств (Соборная площадь)

15:30 Игровая программа 16:00 Концертная программа «Чудеса случаются» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

20 января

16:00 Концертная программа «Зимнее настроение» (Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», улица Театральная, 1)

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