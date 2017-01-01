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Остаться в живых: как спасаются от похмелья в разных странах мира

01.01.17 08:06Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Наверняка у каждого есть свой рецепт как избавиться от похмелья. Кто-то "лечится" пивом, минералкой или рассолом, кто варит куриный бульон, а кто-то запасается активированным углем. Учитывая, что скоро Новый год, тебе наверняка будет полезно узнать еще несколько рецептов избавления от состояния, когда утром жалеешь, что вчера решил выпить

Латвия, солянка. В Латвии выжить утром после бурной ночи с алкоголем помогает солянка. Готовят ее из всего, что найдется в холодильнике.

Великобритания, традиционный английский завтрак. Полный традиционный завтрак, состоящий из бекона, яичницы, бобов, кровяной колбасы, сосисок и тостов. По мнению англичан, подобная пища позволит быстрее нейтрализовать действие алкоголя.

США, коктейль из устриц и сырого яйца. В Штатах готовят коктейль из устриц и сырого яйца. Не факт, что это вкусно, но американцев этот рецепт спасает.

Перу, лече де тигре. Лече де тигре - это тигровое молоко. В состав этого блюда входят сок лимона, кориандр, чеснок, лук, соль, перец чили и рыба. Лече производит действие афродизиака, что и отвлекает от похмелья.

Германия, рольмопс. Это рулетики из маринованной сельди. Начинкой выступает что-то кислое, например, лимон. По мнению немцев, с помощью этого блюда организм восстанавливает электролиты.

Польша, рассол. Этот способ популярен во многих странах, в Украине в том числе. Но у поляков он считается самым действенным.

Мексика, менудо. Это суп из говяжьего желудка (рубца) в бульоне с красным перцем чили. Блюдо якобы очищает голову.

Италия, эспрессо. Итальянцы традиционно пьют этот бодрящий напиток. Желательно домашнего приготовления.

Канада, путинэ. Блюдо готовится из картофеля фри с сырным соусом. Название, конечно, не самое удачное, но от похмелья спасает.

Эквадор, чай из душицы. Тонизирующий чай из душицы помогает эквадорцам справиться с похмельем и привести организм в порядок.

Южная Корея, хеджангук. Это блюдо включает в состав овощи, застывшую бычью кровь и корейскую капусту.

Дания, пиво. Пожалуй, это наиболее традиционный и универсальный напиток среди тех, кто борется с похмельем. У нас в стране он самый популярный.

Шотландия, жаркое. Шотландцы предпочитают есть жаркое, но оно несколько отличается от нашего. Шотландцы употребляют в пищу баранье мясо, которое по внешнему виду напоминает кровяную колбасу, дополненную гарниром из картофеля и брюквы.

Турция, суп из потрохов. Жители этого государства предпочитают для того, чтобы избавиться от похмелья, есть суп из потрохов. В его состав входят яйца, сало, молоко, лимон, уксус и ароматные приправы.

Таиланд, пьяная лапша. Блюдо, которое помогает побороть похмелье в этой стране, называется "пьяная лапша". Оно представляет собой обжаренную лапшу из риса с мясом или тофу, дополненную овощами, соевым соусом и острыми приправами. Острое блюдо помогает вывести из организма похмелья.

Намибия, молоко буйвола. Здесь для лечения похмелья пьют молоко буйвола. В него еще могут добавить несколько видов рома, ликера, мороженого и сливок.

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