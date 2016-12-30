Николаевский морпорт объявил тендер на дноуглубительные работы

Николаевский филиал ГП «АМПУ» объявил тендер на проведение эксплуатационного дноуглубления акватории Николаевского порта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Николаевский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (администрации Николаевского морского порта) объявил тендер на проведение дноуглубительных работ у границ причалов и акватории порта.

Планируется провести эксплуатационное дноуглубления границ всех причалов до паспортной отметке 10,7 м, и акватории порта до паспортной отметки 11,2 м. Общие объемы дноуглубления составляют около 500 тысяч кубометров.

Следует отметить, что подобные работы последний раз проводились более 5 лет назад. Выполнение данных работ стало возможно с приходом нового руководства НФ ГП «АМПУ», которое определило данный вопрос приоритетным среди других проблемных вопросов порта.

Также при непосредственном участии руководства ГП «АМПУ» были проведены все подготовительные работы, оформлены соответствующие документы и внесены необходимые изменения в финансовый план на 2017 год.

Кроме того, стоит отметить, что благодаря филиалу «Дельта-лоцман» в кратчайшие сроки были проведены все расчетные работы для определения объемов общего дноуглубления.

Тендер на работы по дноуглублению будет проводиться в системе государственных закупок Prozorro. С условиями тендера можно будет ознакомиться на официальном сайте.