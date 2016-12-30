Верхний банер

Николаевский морпорт объявил тендер на дноуглубительные работы

30.12.16 10:40Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский филиал ГП «АМПУ» объявил тендер на проведение эксплуатационного дноуглубления акватории Николаевского порта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Николаевский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (администрации Николаевского морского порта) объявил тендер на проведение дноуглубительных работ у границ причалов и акватории порта.

Планируется провести эксплуатационное дноуглубления границ всех причалов до паспортной отметке 10,7 м, и акватории порта до паспортной отметки 11,2 м. Общие объемы дноуглубления составляют около 500 тысяч кубометров.

Следует отметить, что подобные работы последний раз проводились более 5 лет назад. Выполнение данных работ стало возможно с приходом нового руководства НФ ГП «АМПУ», которое определило данный вопрос приоритетным среди других проблемных вопросов порта.

Также при непосредственном участии руководства ГП «АМПУ» были проведены все подготовительные работы, оформлены соответствующие документы и внесены необходимые изменения в финансовый план на 2017 год.

Кроме того, стоит отметить, что благодаря филиалу «Дельта-лоцман» в кратчайшие сроки были проведены все расчетные работы для определения объемов общего дноуглубления.

Тендер на работы по дноуглублению будет проводиться в системе государственных закупок Prozorro. С условиями тендера можно будет ознакомиться на официальном сайте.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 30.12.2016

Закругление верхнее-левое

12:30Первомайские студенты предлагают создать в городе молодежный центр

12:00В Николаеве появилось 10 новых остановочных комплексов

11:46Волонтеры приготовили 2,5 тонны оливье для бойцов АТО

11:24Победитель "МастерШеф" рассказал о вредных новогодних блюдах

11:05Почти половина украинцев считают не важным получение "безвиза" для Украины, - опрос

10:51Николаевские автоугонщики: плюс один эпизод

10:40Николаевский морпорт объявил тендер на дноуглубительные работы

10:19Соцсети рассмешили "новогодние президенты" (ВИДЕО)

10:02Николаевцы, осторожно! Штормовой ветер!

09:45Под Новый год жители Николаевщины остались без денег

09:30Насиров пожаловался, что украинцы платят мало налогов

09:10В Китае появилась статуя петуха, похожая на Дональда Трампа

08:40Чернівці долучилися до флешмобу, присвяченого сторіччю всесвітньовідомого «Щедрика» (ВІДЕО)

08:22На Николаевщине вместо памятника Ленину установили символ Единства и Мира

08:01Что пить на Новый год: алкогольные напитки с точки зрения науки

00:55На Одесчине нацгвардия ловит убийцу

 29.12

20:50Николаевские налоговики собрали за год почти 7 млрд гривен, перевыполнив план

20:39В Украине ударят ночные морозы

20:17На Харьковском рынке хором спели "Щедрик" (ВИДЕО)

20:05В Минобороны рассказали, когда состоится полный переход на контрактную армию

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.12.16 12:462530

Праздничная суета приводит к сердечным приступам, - медики

16.12.16 13:072330

Устроившись на "виртуальную" работу, николаевцы не только остались без заработка, но и "попали" на деньги

16.12.16 13:202380

Мэр Николаева Сенкевич призвал горожан принять участие в благотворительном вечере ко Дню Святого Николая

16.12.16 13:492610

В Великобритании разрешили рождение детей от трех родителей

Самые читаемые

21.12.16 16:069750

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:327060

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

27.12.16 08:406330

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:465890

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама