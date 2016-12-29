Стал известен график работы территориальных сервисных центров МВД Николаевщины во время праздников

Работниками территориальных сервисных центров МВД в Николаевской области, которые расположены в Николаеве, Вознесенске, Новом Буге, Новой Одессе и Первомайск, во время празднования Нового года и Рождества Христова осуществляется прием граждан по любому вопросу о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи и обмена водительских удостоверений согласно графика:

31 декабря - рабочий день с 9.00 до 15.45;

1 и 2 января - выходные дни;

3, 4, 5 января - рабочие дни с 9.00 до 18.00;

6 января - рабочий день с 09.00 до 17.00;

7, 8 и 9 января - выходные дни.

Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, что услуги предоставляются независимо от места проживания посетителя центра.