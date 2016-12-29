15.12.16 15:562240
Стал известен график работы территориальных сервисных центров МВД Николаевщины во время праздников
|29.12.16 15:15
|26
|0
Работниками территориальных сервисных центров МВД в Николаевской области, которые расположены в Николаеве, Вознесенске, Новом Буге, Новой Одессе и Первомайск, во время празднования Нового года и Рождества Христова осуществляется прием граждан по любому вопросу о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи и обмена водительских удостоверений согласно графика:
31 декабря - рабочий день с 9.00 до 15.45;
1 и 2 января - выходные дни;
3, 4, 5 января - рабочие дни с 9.00 до 18.00;
6 января - рабочий день с 09.00 до 17.00;
7, 8 и 9 января - выходные дни.
Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, что услуги предоставляются независимо от места проживания посетителя центра.