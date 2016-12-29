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Как стать волонтером на Евровидении-2017

29.12.16 12:59Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Нужно подать заявку, заполнив анкету на сайте НТКУ до 17 февраля

Украинцы интересуются, как стать волонтером на Евровидении-2017.

"Весной в Киеве будет проходить Евровидение — мне хотелось бы стать волонтером. Куда обращаться? Возможно, существуют какие-то курсы по подготовке к такой работе?" — спрашивает Анастасия Ившина.

"Отбор волонтеров для работы во время международного конкурса Евровидения уже стартовал. Этим вопросом занимается Национальная телекомпания Украины. Для того чтобы стать волонтером конкурса, нужно подать заявку, заполнив анкету на сайте НТКУ до 17 февраля. После первого этапа отбора на втором с отобранными претендентами будут проводить собеседование, а также проверят их уровень знания английского языка (это обязательное требование для волонтеров, но также приветствуется знание других иностранных языков. — Ред.). Дальше претендентов пригласят пройти специальные тренинги, где их научат, как общаться с гостями песенного конкурса, как оказывать первую медицинскую помощь... После обучения волонтеры получают специальный сертификат", – рассказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

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Четверг, 29.12.2016

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